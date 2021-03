Thomas Knüppel von den Osterholzer Stadtwerken. (Osterholzer Stadtwerke)

Lilienthal. Die Osterholzer Stadtwerke überprüfen das Erdgasnetz auf seine Dichtigkeit. Von Montag, 22. März, bis Donnerstag, 25. März, wird auch in Lilienthal kontrolliert. In dieser Zeit wird die bis zu dreifache Menge des üblichen Geruchsstoffs zum Erdgas zugefügt, der nach faulen Eiern riecht. „Diesen intensiven Duftstoff ,Tetrahydrothiophen' nehmen selbst verschnupfte Nasen noch wahr. Die Kunden werden so auf einen möglichen Mangel an den Leitungen und Anlagen leicht aufmerksam“, sagt Netzwerkmeister Thomas Knüppel. In solchen Fällen, die sehr selten sind, sollten die Kunden sofort den Störungsservice der Osterholzer Stadtwerke in Lilienthal unter 04298/69 00 55 informieren. Das Team der Stadtwerke ist dann schnell vor Ort, auch nach Feierabend.