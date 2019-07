Das Tagungshaus Bredbeck hat vergangenes Jahr dank guter Belegung insgesamt knapp 1,81 Millionen Euro eingenommen. (Bildungsstätte)

Landkreis Osterholz. Kreiskrankenhaus, Bildungsstätte Bredbeck und Kreisabfallwirtschaft: Sie alle haben wieder schwarze Zahlen geschrieben. „Kaum ein Landkreis verfügt über so erfolgreiche Eigenbetriebe“, frohlockte im Osterholzer Kreistag der SPD-Abgeordnete Björn Herrmann, wo die Jahresabschlüsse 2018 einstimmig angenommen wurden. Zwar schießt der Landkreis in Bredbeck jährlich 240 000 Euro zu den Betriebskosten der Heimvolkshochschule zu. Ansonsten aber kommen die Einrichtungen auch in mageren Jahren, die nun schon eine Weile zurückliegen, ohne eine weitere Finanzspritze aus dem Kreishaushalt über die Runden.

Bei der Müllabfuhr läuft es seit Einführung von Biotonne und 14-täglicher Leerung vor neuneinhalb Jahren ganz vorzüglich, wie der Christdemokrat Martin Kai Köpke als Fachausschuss-Vorsitzender mitteilte. Das Serviceangebot sei mit den Wertstoffhöfen in Lilienthal und Schwanewede ausgebaut worden, und dennoch biete der 2018er Überschuss zugleich „ein bisschen Sicherheit bei der Gebührenstabilität“. Mehr Einnahmen als erwartet und weniger Aufwendungen als geplant führten vergangenes Jahr letztlich zu einem Überschuss von 868 000 Euro.

Nach Steuerabzug und einer Gewinnbeteiligung für den Landkreis von 12 000 Euro blieben vergangenes Jahr damit fast 761 000 Euro für Rückstellungen und Rücklagen übrig. Das Gros dieses Polsters ist regelmäßig nach spätestens drei Jahren gebührenwirksam aufzulösen, sodass die Müllabfuhr für den Bürger trotz allgemeiner Preissteigerungen nun schon seit etlichen Jahren nicht teurer geworden ist. Köpke dankte dafür den Beschäftigten der Abfall-Service Osterholz GmbH und der zuständigen Kreisbehörde.

Lob und Dank für die Belegschaft des Kreiskrankenhauses kamen obendrein beinahe postwendend auch von Kai Entelmann (CDU). Der Vorsitzende des Krankenhausausschusses betonte, es sei nicht das Verdienst der Kreispolitik, dass die kreiseigene Klinik im Vorjahr einen Bilanzgewinn von 675 000 Euro eingefahren habe. Es seien die Mitarbeiter, die täglich für die Patienten da seien und die ihrerseits den Ruf nach außen tragen, so Entelmann. „Ganz großer Respekt“ gebühre auch der Geschäftsführung, der es gelungen sei, hervorragende Ärzte ans Haus zu binden. Der im Vorjahr erzielte Gewinn soll als Eigenkapital vollständig im Betrieb bleiben.

Björn Herrmann, Vorsitzender im Ausschuss für die Bildungsstätte Bredbeck, informierte als Vorsitzender des Werksausschusses die Abgeordneten darüber, dass das Tagungshaus vergangenes Jahr dank guter Belegung insgesamt knapp 1,81 Millionen Euro eingenommen hatte, sodass am Ende fast 41 000 Euro Gewinn übrig blieben. Das sei umso bemerkenswerter, als es ja auch umbaubedingte Schließungsmonate gegeben habe, so Herrmann. Der Bredbecker Jahresgewinn wird laut Kreistagsbeschluss auf neue Rechnung vorgetragen, steht dem Landkreis-Betrieb also im laufenden Jahr zur Verfügung.