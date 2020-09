Schneeschippen ist im Grasberger Ortskern Eigentümerpflicht. (Jens Wolf/dpa)

Grasberg. Die Bewohner der Neubaugebiete an den Eickedorfer Vorweiden und an der einstigen Mühle werden sich künftig selbst um die Reinigung ihrer Straßen kümmern müssen. Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde hat sich in seiner jüngsten Sitzung für eine Änderung der Straßenreinigungssatzung ausgesprochen. Sollte der Gemeinderat dieser Empfehlung folgen, überträgt die Gemeinde die Reinigung der Straßen An der Mühle, Eickedorfer Vorweiden sowie Eickedorfer Straße zwischen den Hausnummern 18 und 22 den Eigentümern der Grundstücke.

Das ist in Grasberg aber auch nichts Besonderes. Die geltende Straßenreinigungssatzung listet bereits vier Dutzend Straßen auf, in denen sich die Eigentümer um den Zustand der Straßen und Wege kümmern müssen. Demnach sind die Anwohner im gesamten Ortskern gehalten, Schmutz, Laub, Unkraut, Papier oder sonstigen Unrat zu entfernen. Zu den Straßen rechnet die Satzung auch Parkspuren, Gossen und Baumscheiben, auch Seitenstreifen müssen von den Anrainern gemäht werden.

Im Fall von Eis, Schnee oder Glätte müssen sie die Rad- und Gehwege streuen. Dieser Aspekt rief im Ausschuss die Grünen-Vertreterin Sabine Alpers auf den Plan, die wissen wollte, ob man die Satzungsänderung nicht nutzen könnte, um darauf hinzuweisen, dass bei Schnee und Eis möglichst nicht mit Tausalz gestreut wird. Andreas Koppen, Leiter des Fachbereichs Bauen, Ordnung und Soziales wies darauf hin, dass dies in der Straßenreinigungsverordnung geregelt ist: Demnach ist zu abstumpfenden Mitteln zu greifen, chemische Mittel sind nicht erlaubt.

Streusalz darf laut Verordnung nur eingesetzt werden, wenn „mit anderen Mitteln und zumutbarem Aufwand die Glätte nicht ausreichend beseitigt werden kann“. Außerdem wird gemäß den Grasberger Vorgaben Streusalz an gefährlichen Stellen, Treppen, Brückenaufgängen oder ähnlichen Gehwegabschnitten toleriert.