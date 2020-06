Bertha Schilling malte die "Alte Weide am Fluß" um 1950. (KUNSTVEREIN FISCHERHUDE/Bertha Schilling)

Ausstellung Am Sonntag führt Wolf-Dietmar Stock ab 15 Uhr durch die Ausstellung „Was mir gefiel – Bilder der Sammlung Hintmann“, die vom Kunstverein Fischerhude in Buthmanns Hof, Im Krummen Ort 2, bis zum 28. Juni verlängert wurde. Von den gut 50 Bildern rückt er ein Werk in den Fokus: Die alte Weide am Fluss, die Bertha Schilling um 1950 malte. Stock zufolge hielten nahezu alle Fischerhuder Künstler diese Weide am Mittelarm der Wümme fest. Die Teilnahme an der Führung kostet zusätzlich zum Eintritt drei Euro. Die Ausstellung ist Mittwoch bis Sonnabend von 14.30 bis 17.30 Uhr und Sonntag von 11.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Führung, Sonntag, 21. Juni, 15 Uhr, Buthmanns Hof, Fischerhude