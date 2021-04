Nur zur Laichzeit ist der Moorfrosch blau. Dieser hat sich auf dem Weg zum Gewässer irrtümlich auf dem Rücken einer Erdkröte festgekrallt. (Tasso Schikore)

Landkreis Osterholz. Mit etwas Glück erleben die Ausflügler im Naturschutzgebiet Hammeniederung in diesen Wochen ihr blaues Wunder. Und das in Form einer Amphibie. Kein Aprilscherz: Einen blauen Frosch gibt es wirklich. Die Männchen des Moorfroschs färben sich zur Paarungszeit im März und April blau. Sonst sind sie überwiegend braun gefärbt, wie der weit verbreitete Grasfrosch, nur mit einem auffälligen hellen Rückenstreifen. Auch ist der Moorfrosch etwas kleiner, gedrungener und hat ein spitzeres Schnauzenprofil. Zudem ist er viel seltener als der Grasfrosch und bewohnt eher die feuchteren Niederungsbereiche.

Da seine Eier, der Froschlaich, einen höheren Säuregrad ertragen, ist er besser an die Moorböden angepasst, deren Wasser im sauren Bereich liegt (pH-Werte 4,5 bis 6). Ein gutes Unterscheidungsmerkmal sind auch die bellenden, blubbernden Rufe. Wie eine leere Flasche, die unter Wasser taucht - im Gegensatz zum leise knurrenden Grasfrosch. Bei einem Spaziergang in der Hammeniederung bei Sonnenschein lassen sich die Rufe im April an manchen Stellen gut hören, vor allem in Moorrandbereichen. Auch im Garlstedter Moor, an den Heidhofer Teichen und im Bremer Hollerland siedelt noch ein großer Bestand dieser Lurchart.

Aufgrund seiner Bindung an nasse Lebensräume und flache besonnte Gewässer im Offenland (sogenannte Blänken) ist der Moorfrosch mittlerweile überall selten geworden. So auch in der Hammeniederung, wo sein Bestand im Grabensystem aufgrund intensiver Räumung und der Trockenheit in den vergangenen Frühjahren spürbar zurückgegangen ist. Hoffentlich konnten die inzwischen seitens des Landkreises eingeleiteten Naturschutzmaßnahmen wie das Anheben der Wasserstände, die Anlage von Blänken und Kleingewässern sowie naturschonende Gewässerunterhaltung hier Abhilfe schaffen.