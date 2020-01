Lilienthal. Nicht nur Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter bekommen es zu spüren, dass der Ton in der Gesellschaft rauer geworden ist. Auch die Feuerwehr kann davon berichten. Wenn Straßen nach Unfällen gesperrt werden müssen und es sich staut, werden die Feuerwehrleute schon mal beschimpft oder bekommen von den Ungeduldigen einen blöden Spruch um die Ohren gehauen. Mehr noch: Zwei Mal kam es bei der Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg im vergangenen Jahr vor, dass Autofahrer Absperrungen ignorierten, Gas gaben und dabei das Material der Feuerwehr beschädigten. Ortsbrandmeister Lars van den Hoogen berichtete von diesen Vorfällen, als er am Freitagabend bei der Hauptversammlung die Ereignisse 2019 zusammenfasste.

Abgesehen von solchen unschönen Erlebnissen läuft es ziemlich rund bei der Ortsfeuerwehr. Diese kam 2019 auf 139 Einsätze, verteilt auf 77 technische Hilfeleistungen und 62 Brandeinsätze. Nicht immer loderte ein Feuer, es gab auch 27 Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen. Insgesamt erlebte die Lilienthaler Feuerwehr ein durchschnittliches Einsatzjahr, von einem Großbrand blieb die Gemeinde zum Glück verschont. Dafür rückten die Lilienthaler im Juni zur Nachbarschaftshilfe nach Grasberg aus, als auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Meinershausen eine mit Heu gefüllte Halle in voller Ausdehnung brannte. Gut elf Stunden dauerte ihr Großeinsatz. „Die Zusammenarbeit mit der Grasberger Feuerwehr hat vortrefflich geklappt“, berichtete van den Hoogen.

Personell ist die Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg gut aufgestellt: 65 Kameraden gehören der Einsatzabteilung an, fünf mehr als im Vorjahr. Tagsüber, wenn es drauf ankommt, stehen auf die Schnelle 15 bis 20 Feuerwehrleute parat. Laut dem Ortsbrandmeister funktioniert das nur, weil die Einsatzkräfte keinen Stress mit ihren Arbeitgebern bekommen. Van den Hoogen bat Bürgermeister Kristian Tangermann, mitzuhelfen, auch bei anderen Arbeitgebern um Verständnis für das ehrenamtliche Engagement zu werben.

Zu den „Herausforderungen und Spannungsfeldern“ der Feuerwehr zählt der Ortsbrandmeister die zunehmende Fülle an Vorschriften, die es bei der täglichen Arbeit zu berücksichtigen gilt. „Wir müssen für jeden Karabinerhaken einen Lebenslauf führen“, verdeutlichte er. So sehr jede einzelne Vorgabe für sich genommen Sinn ergebe, so sehr führten die Vorgaben in der Summe dazu, dass die ehrenamtliche Arbeit an ihre Grenzen stoße. „Die Anforderungen passen nicht mehr zu den Strukturen“, sagte der Feuerwehrchef. Bürgermeister Tangermann griff diesen Punkt in seinem Grußwort auf: Es geht darum, dass Gerätewarte künftig hauptamtlich tätig werden könnten. „Diese Diskussion müssen wir führen. Das Bewusstsein, dass wir dieses Thema vor der Brust haben, ist in der Verwaltung angekommen“.

Bei der Lilienthaler Ortsfeuerwehr gibt es auch Anlass zum Feiern: 125 Jahre wird sie alt und zum Jubiläum sind Festivitäten vom 3. bis 5. September geplant. Das Festprogramm stehe noch nicht endgültig fest, laut Ortsbrandmeister hake es derzeit bei den externen Partnern, es gibt Unstimmigkeiten mit dem Festwirt. Ein Wechsel sei nicht ausgeschlossen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir dennoch eine gute Jubiläumsveranstaltung hinbekommen“, sagte van den Hoogen.

Neben einigen Beförderungen standen auch zwei Ehrungen auf der Tagesordnung: Eine galt Ehren-Gemeindebrandmeister Klaus Thienemann, der seit 70 Jahren in der Feuerwehr ist. Auf 40 Jahre bei der Feuerwehr blickt Ture Schönebeck zurück. Gemeindebrandmeister Andreas Hensel betonte in seinem Grußwort, wie wichtig es für die Feuerwehrleute sei, die Erlebnisse bei Einsätzen zu verarbeiten. Jeder einzelne reagiere unterschiedlich darauf. „Es ist wichtig, diesen Blick auf die Kameraden zu haben und zu schauen, wie es ihnen geht. Es wäre das Schlimmste, wenn jemand durch einen Einsatz traumatisiert wird“, so Hensel. Den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten wird bei Bedarf psychosoziale Unterstützung durch Fachleute angeboten.