Dezernentin Heike von Ostrowski, Frauke Brummund-Gischow (Leiterin des Rechtsamts), Emese Stauke (Leiterin des Amts für Digitalisierung und IT) und Erster Kreisrat Sven Höhl (von links). (LK Row)

Landkreis Rotenburg. Das papierlose Büro und die papierlose Amtsstube werden ja schon seit Jahren propagiert, allein die Wirklichkeit sieht größtenteils noch anders aus: Noch immer müssen die meisten Formulare ausgedruckt und per Hand unterschrieben werden, und oft wissen Bürger gar nicht, welche Behörde für ihr Anliegen überhaupt zuständig ist. Beim Landkreis Rotenburg stellen sie nun Innovationen in Aussicht, man arbeite am ganz großen Wurf, um die Verwaltung kundenorientierter zu machen.

Dafür wurde jetzt sogar ein neues Amt geschaffen, es nennt sich „Digitalisierung und IT“ und soll auf Kreisebene landesweit einmalig sein. Dessen Leiterin Emese Stauke forschte bislang an der Universität Bremen im Fachbereich „Mathematik und Informatik“ zu Bildungstechnologien und e-Government und lehrte zum Thema IT-Management. Für ihre Promotion ging die 43-Jährige der Frage nach, welche Daten für die Leistungsbeurteilung von Lernenden notwendig sind und wie man diese Daten auf den unterschiedlichen Ebenen des Schulsystems aufbereiten könnte.

Nun soll sie dabei helfen, die Verwaltung des Landkreis Rotenburg und auch der Gemeinden auf Grundlage einer gemeinsamen Strategie ins Digitalzeitalter zu manövrieren. „Die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger nach digitalen Angeboten der Kreisverwaltung werden deutlich zunehmen“, sagt sie. Digitalisierung sei kein Projekt, sondern ein Prozess. Dieser laufe bereits seit einigen Jahren, bisher allerdings meist intern. Ziel sei es, die Arbeit im Sinne der Bürger schneller zu erledigen, ohne dass die Mitarbeiter zusätzlich belastet würden. Stauke zitiert eine Umfrage, wonach 65 Prozent der Bürger mehr Digitalisierung der Verwaltung wünschen und sogar 87 Prozent mehr Kreativität in den kommunalen Amtsstuben. „Allerdings trauen drei Viertel der Menschen den Behörden genau das nicht zu“, so Stauke.

Der fürs Digitale zuständige Dezernent Sven Höhl setzt auf die „Portallösung“. Damit meint er, dass Bürger eines hoffentlich nicht fernen Tages von einer einzigen Internetplattform aus sämtliche Behörden auf Gemeinde-, Landkreis-, Landes- und Bundesebene erreichen können. Das System helfe, die richtige Behörde fürs eigene Anliegen zu finden und sei benutzerfreundlich, so die Vorgabe. Tatsächlich sollen bis 2022 deutlich mehr als 500 Behördenleistungen online verfügbar sein – vom Jobcenter übers Sozialamt, Friedhofsverwaltung, Kita-Anmeldung und Hundesteuer, von Kfz-Zulassung bis Elterngeld.

Dabei gelte es die Gemeinden mitzunehmen, wofür bereits eine entsprechende Projektgruppe gegründet worden sei. Denn auch in den Rathäusern müssten die passenden Strukturen geschaffen werden, beispielsweise sei ein kompatibles Dokumenten-Managementsysten Voraussetzung für den Datenaustausch. Bereits vereinheitlicht worden sei die Wahl-Software, die bei der Kommunalwahl 2021 erstmals zum Einsatz komme.

Mit ihren 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet Stauke an der Optimierung der Arbeitsprozesse. Vieles sei bereits umgesetzt und angestoßen worden. So sei die IT-Struktur 2014 mit der Errichtung eines Ausfallrechenzentrums zukunftssicher ausgebaut worden, 63 softwaregestützte Fachverfahren seien schon im Einsatz, die politischen Gremien arbeiteten vollständig digital, und die Arbeitsplätze seien mit virtuellen Desktops ausgestattet. „Außerdem haben wir das elektronische Vergabeportal und die e-Rechnung“, sagt Stauke. Die e-Akte werde zurzeit ämterübergreifend eingeführt, in Arbeit sei die elektronische Zulassung von Fahrzeugen. Daneben werden in den kreiseigenen Schulen 2090 PCs, Notebooks und Whiteboards betreut. Intensive Schulungen sollen verhindern, dass sich Mitarbeiter der Verwaltung von der Digitalisierung überfordert fühlten, und keiner müsse um seinen Job fürchten, betont Landrat Luttmann.

Mit der Digitalisierung konfrontiert ist auch Frauke Brummund-Gischow, die seit 1. Januar das Rechtsamt des Landkreises leitet. Auf ihrer Agenda stünden auch die elektronische Akte und der elektronische Rechtsverkehr mit den Gerichten, die in Zukunft die Papierakten ersetzen sollen. Mit zwei Mitarbeiterinnen ist die 37-jährige Juristin die Rechtsanwältin des Landkreises, sie bietet keine Rechtsberatung für Bürgerinnen und Bürger an. Ihre Aufgabe ist die rechtliche Beratung der einzelnen Fachämter und die gerichtliche Vertretung des Landkreises in allen Instanzen – jährlich kommen 250 neue Klageverfahren auf ihren Tisch.