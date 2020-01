Grasberg. Es war ein recht ruhiges Jahr für die Feuerwehr von Dannenberg, auf das der Ortsbrandmeister Tobias Koitka jetzt in der Jahreshauptversammlung zurückblickte, zu der sich rund 20 Mitglieder und Gäste im Dorphus eingefunden hatten. Einen Einsatz, der allen länger in Erinnerung bleiben wird, gab es aber doch.

Mussten die Dannenberger Brandschützer im Jahr 2018 noch zu sieben Hilfeleistungen ausrücken, weil Stürme viele Bäume hatten auf die Straße stürzen lassen, so reduzierte sich diese Zahl im vorigen Jahr auf drei. Konstant blieb die Zahl der Brandeinsätze mit ebenfalls drei, ein Schornsteinbrand in Meinershausen entpuppte sich allerdings eher als verstärkter Funkenflug. In Mittelsmoor brannte im Februar eine Scheune, wozu alle Ortswehren der Gemeinde Grasberg anrückten, und ebenfalls die Wehren aus der gesamten Gemeinde, dazu noch die Feuerwehr aus Lilienthal/Falkenberg mit ihrer Drehleiter und die Feuerwehr Wilstedt waren zwei Tage lang im Einsatz, als in Meinershausen eine Strohlagerhalle abbrannte. „Da konnten wir alle zeigen, was wir konnten“, sagte der Gemeindebrandmeister Norbert Blanke in seinem Grußwort. Es sei ein Glück gewesen, dass der Wind nicht aus einer anderen Richtung geblasen habe, denn dann wäre das Reetdachhaus auf dem Hof in Gefahr gewesen.

Tobias Koitka berichtete, dass der Dannenberger Wehr 25 Aktive, davon eine Frau, angehören, Norbert Blanke vermeldete in der gesamten Gemeinde 277 Aktive. Noch wird ein Ausrichter für die Gemeindewettbewerbe im Sommer gesucht, und die Kreisfeuerwehr ist auf der Suche nach einem neuen Sicherheitsbeauftragten.

Nach den Berichten ging eine Mütze herum. Die diente nicht dem Sammeln von Spenden, sondern von Stimmzetteln, denn der Ortsbrandmeister und sein Stellvertreter mussten neu gewählt werden, und das muss in geheimer Wahl geschehen. Dabei wurden Tobias Koitka und Fred Siemers einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurden Gerätewart Stefan Osmers, Atemschutzwart Holger Gloede, der Sicherheitsbeauftragte Lars Hahnenfeld und Zeugwart Heiner Brüning. Nicht wieder kandidierten Schriftführer Harald Bolte und Funkwart Jan Flömer. Auf sie folgen Jörg Schwertfeger und Frank Siemers.

Der stellvertretende Grasberger Bürgermeister Michael Frerks wünschte viel Gesundheit und wenig Einsätze. Die Feuerwehrleute opferten ihre Freizeit und setzten Gesundheit und manchmal sogar ihr Leben aufs Spiel. Seit Menschengedenken löse das Feuer Angst aus, aber ohne Feuer könnten die Menschen nicht leben – deshalb hätten in früheren Kulturen die Bewacher des Feuers einen kultischen Status gehabt. „Wer das Feuer schützt, schützt das Leben“, sagte Frerks. Zum Schluss beförderte Norbert Blanke den Ortsbrandmeister Tobias Koitka vom Hauptlöschmeister zum Brandmeister, und dieser ehrte Werner Böse für 40 Jahre Mitgliedschaft.