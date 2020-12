Für sie ist jetzt genau die richtige Jahreszeit: Die Schnee-Eule nimmt das winterliche Schmuddelwetter mit Gelassenheit. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Dieses Jahr wird Diedrich Seedorf, der den kleinen Tierpark Ludwigslust leitet, so schnell nicht vergessen. Im Mai sah es noch schlecht aus am Garlstedter Kirchweg in Osterholz-Scharmbeck. Die Saison hätte im März, spätestens April beginnen sollen, selbst die über 200 Tiere aus 50 Arten schienen sich schon auf ihre Besucher zu freuen. Dann zwang Corona die Menschen dazu, erst einmal zu Hause zu bleiben. „Wir hatten das Glück, dass wir eine größere Futterspende bekamen, die unsere Tiere den Sommer über versorgte“, erinnert sich Diedrich Seedorf dankbar. Auch Geldspenden erreichten den Tierpark und halfen über die kritischen Wochen. „Das war eine schöne Anerkennung. Ich wusste gar nicht, dass wir so beliebt sind“, freut sich der Betreiber.

Als dann das Virus die Ferienpläne der Deutschen kippte, erinnerten sich viele Menschen an die Naherholungsgebiete ihrer Region. „Wir konnten zufrieden sein“, resümiert Diedrich Seedorf. „Die Menschen haben unseren Tierpark wiederentdeckt.“ Seedorf ist dankbar, dass die Einnahmen nicht so stark wie zuerst befürchtet eingebrochen sind. Mini-Esel und Ponys, Emus und Kängurus, Lamas und Alpakas und die frechen Berberaffen lockten die Menschen – immer mit dem nötigen Abstand, natürlich – auf das vier Hektar große Gelände.

„Wir haben den Tiergarten so ausgelegt, dass ein Rundgang möglich ist. Das war Teil unseres Hygienekonzepts“, erläutert der Tierparkchef. Die meisten Besucher, sagt Seedorf, hielten sich an die vorgegebenen Hygienebestimmungen. Mit dem beliebten Streichelzoo für die Kleinen und einem vergrößerten Spielplatz wurden auch die Abenteuerträume der Nachwuchs-Besucher erfüllt. Und nicht nur die Menschen hatten ihren Spaß: „Die Tiere freuten sich über die Besucher, die sie mit Leckerlis verwöhnten“, erzählt Seedorf mit einem Schmunzeln. Seit Oktober ist der Tierpark nun saisonbedingt wieder geschlossen und hält Winterpause „Das ist dann immer wie eine Diätkur für die Tiere.“

Coronavirus und Vogelgrippe

Zum Coronavirus bei den Menschen kam noch ein weiterer Virus bei den gefiederten Bewohnern der Ludwigslust: die Vogelgrippe. Für Enten, Gänse und Laufvögel war es wichtig, sicher untergebracht zu werden, das Futter wurde unter Dach und Fach gelagert, damit es nicht durch überfliegende erkrankte Tiere verunreinigt werden konnte.

Jetzt in der Ruhezeit des Tierparks würden die Corona-Erfahrungen ausgewertet, und das Konzept für das nächste Jahr werde überarbeitet. „An manchen Stellen können wir sicherlich noch etwas verbessern“, ist Seedorf sicher. Damit sieht er auch die Aussichten für das kommende Jahr positiver. „Meist klingt die Vogelgrippe im Februar, März wieder ab“, weiß Seedorf aus Erfahrung. Geplant ist, den Tierpark ab März unter Einhaltung der dann vorgegebenen Bestimmungen wieder wie gewohnt zu öffnen. „Dann können unsere Besucher den Nachwuchs bei unseren Berberäffchen kennenlernen", so Seedorf. Das allerdings könnte im nächsten Jahr aufgrund der geplanten Bauarbeiten auf der Heilshorner Straße etwas schwieriger werden als bisher. Seedorf überlegt daher, ob er auf der Internetseite des Tierparks alternative Anfahrtswege aufführt. „Viele unserer Besucher kommen aus dem Großraum Bremen und kennen hier die Schleichwege nicht“, meint Diedrich Seedorf.

Weitere Informationen zum Tierpark Ludwigslust, seine Öffnungszeiten und Informationen zur Anfahrt sind im Internet unter der Adresse www.tiergarten-ludwigslust.de einzusehen.