Spaziergänger und Hunde verboten: Die Verbotsschilder an der Friedhofstraße werden offensichtlich ignoriert. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Hinter dem Friedhof Klosterweide in Lilienthal geht es in die Truper Blänken. Der Feldweg führt direkt in die Natur. Doch die Idylle trügt. Der Weg, der früher als Geheimtipp für einen Spaziergang galt, ist heute stark frequentiert – vor allem von Hundebesitzern. Lilienthal wächst und damit auch die Zahl der Hunde. „Es werden immer mehr“, meint denn auch Inge Meckmann, die an diesem Tag mit ihrem Dackelpinscher Funny unterwegs ist.

Nach Angaben der Lilienthaler Gemeindeverwaltung ist die Zahl der angemeldeten Hunde tatsächlich gestiegen. So zählte das Ordnungsamt im vergangenen Jahr 1289 Hunde. 2014 waren es 1157 und 2009 nur 1113 registrierte Vierbeiner. „Allerdings meldet nicht jeder seinen Hund an“, gibt der Leiter des Fachbereichs Bürger und Innere Dienste, Jürgen Weinert, zu bedenken. Er geht davon aus, dass die Dunkelziffer hoch ist.

Die zunehmende Verstädterung, die in Lilienthal zu beobachten sei, müsse jedoch nicht zwangsläufig zu mehr Hunden im Ort führen, meint der Verwaltungsbeamte. Ein Vergleich mit der Entwicklung der Einwohnerzahlen zeigt jedoch, dass die Zahl der Hunde von 2014 bis 2019 um rund zehn Prozent gewachsen ist, während die Zahl der Einwohner im gleichen Zeitraum nur rund fünf Prozent auf 19 437 zulegte.

Der Eindruck, dass die Zahl der Hunde überproportional zugenommen habe, könne auch durch Hundesitter entstehen, relativiert Weinert. „Die sind teils mit fünf Tieren unterwegs“, weiß Inge Meckmann. Dass inzwischen mehr Menschen mit dem Hund auf dem Feldweg unterwegs sind, vor allem nach Feierabend, findet die Lilienthalerin gar nicht schlimm. Für sie kommt es vor allem drauf an, dass man sich freundlich begegnet.

Der Umgang mit dem Hund wird beispielsweise in der Hundeschule OHZ in Lilienthal gelehrt. Diese ist nicht weit vom Friedhof Klosterweide entfernt. Hundetrainerin Nicoline Heidebreck hat noch nichts von Problemen auf Feldweg hinter dem Friedhof gehört. Sie versucht ihren Kunden, einen „entspannten Umgang mit dem Hund zu vermitteln“. Dabei geht es nicht nur um die Erziehung des Hundes, sondern auch um Verhaltensregeln für die Besitzer am anderen Ende der Leine.

Freundlich geht anders, möchte man meinen, wenn man die Verbotsschilder am Eingang des Weges sieht. „Hunde verboten“ und „Fußgänger verboten“ ist dort zu lesen. Die offiziell wirkenden Tafeln wurden vor drei Jahren von den Eigentümern des Privatweges aufgestellt, als es zu unfreundlichen Begegnungen zwischen Landwirten und Spaziergängern kam. Ein Landwirt wurde sogar wegen Nötigung angezeigt. Die Schilder stehen immer noch da und werden ganz offenbar ignoriert. „Da hält sich keiner dran“, weiß Inge Meckmann.

Inzwischen ist es auch Frank Gefken nicht mehr so wichtig, dass das Verbot eingehalten wird. Der Lohnunternehmer aus Lilienthal ist einer der Eigentümer des Weges, der zu den Mais- und Getreidefeldern hinter dem Friedhof führt. „Ich will keinen Ärger“, sagt er nach schlechten Erfahrungen. „Wenn es mir zu viel wird, suche ich das Gespräch.“ Die meisten seien vernünftig, betont der Landwirt. Er wolle niemandem den Spaziergang in den Truper Blänken verleiden – auch den Hundebesitzern nicht.