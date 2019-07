Rund um Rathaus (Foto) und Bötjersche Scheune soll der Soziale Tag stattfinden. (Maximilian von Lachner)

Worpswede. Der Austausch der Generationen ist eines der Ziele, das der Seniorenbeirat Worpswede mit der neuerlichen Ausrichtung des Sozialen Tages verfolgt. Gemeinsam mit mehreren Partnerorganisationen veranstaltet der Seniorenbeirat am 18. August zwischen 10 und 17 Uhr rund um das Rathaus und die Bötjersche Scheune ein Informationsfest, bei dem die Menschen aus der Region zusammenkommen und sich über soziale Themen informieren können. Mehr als zwei Dutzend Institutionen sind dabei, darunter beispielsweise die Tafel, die Verkehrswacht, der Pflegestützpunkt, die Kirche, die örtlichen Apotheken und einige mehr. Sogar die Staatsanwaltschaft Verden hat sich angekündigt.

2014 fand dieser Soziale Tag erstmals im Künstlerdorf statt, und er sollte eigentlich alle zwei Jahre wiederholt werden. Nachdem Worpswede 2016 nachgelegt, im vergangenen Jahr aber mit der 800-Jahr-Feier zu tun hatte, legte man eine Pause ein. Ein Sozialer Tag fand stattdessen in Lilienthal statt. Dieses Mal will der Worpsweder Seniorenbeirat aber wieder selber ran. Die Vorbereitungen für die dritte Auflage der Veranstaltung sind schon recht weit vorangekommen, wie sich bei der öffentlichen Sitzung des Beirats am Dienstag im Rathaus zeigte.

Im Moment gilt es noch ein paar Details zu klären, darunter die Frage, ob es möglich ist, die Straße Straßentor für die Dauer der Veranstaltung für Autos zu sperren, auch das Parkplatzangebot muss noch geklärt werden. Parkplätze würden benötigt, sagte der Beiratsvorsitzende Reinhard Meyerdierks. „Denn wir müssen den älteren Menschen genauso die Möglichkeit geben, hierher zu kommen, wie den jüngeren.“

Die Veranstalter hoffen aber, dass möglichst viele Besucher am Sonntag, 18. August, mit dem Fahrrad zum Rathaus kommen werden. Als Anreiz bieten die Organisatoren allen Gästen eine kostenlose Fahrradcodierung an. Die Teilnehmer müssten lediglich ihr Zweirad und einen Eigentumsbeleg mitbringen.