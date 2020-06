Zübeyde Balci-Kumar mit Vogelskulpturen des türkischen Künstlers Tufan Dagistanli, die sie in ihrem Worpsweder Garten ausstellt. (Hagenah)

Worpswede. Auf der Wiese im Garten von Zübeyde Balci-Kumar und ihrem Mann Jörg Grotheer befindet sich derzeit ein wahres Vogelparadies. In kleinen Grüppchen einander zugewandt, stehen an die 50 aus Ton gefertigte Vögel mit unterschiedlicher Leuchtkraft. Sie verharren im Garten und warten auf Besucher. Gefertigt hat sie der türkische Künstler Tufan Dagistanli.

Jeder dieser farbenfrohen Vögel ist individuell gestaltet. Geschwungene Linien strukturieren das Federkleid, sind teils mit Blattgold überzogen und verleihen ihm ein schillerndes Ansehen. Auch eine Auswahl seiner neuen Vogelskulpturen, bei denen der Kopf des Tieres aus Bronze gegossen wurde, zeigt die Variationsbreite des Künstlers mit unterschiedlichen Materialien. Das Federkleid der aus Schamottstein geformten Vögel ist in unterschiedlichen Facetten engobiert.

Jeweils dreimal würde der Ton gebrannt, bis die Skulptur ihre endgültige farbliche Gestaltung erreicht hat, erklärt Zübeyde Balci-Kumar. Sie ist es, die vor gut zehn Jahren Kontakt zum Künstler aufnahm und seither Gartenausstellungen mit den wetterfesten Vögeln veranstaltet. Eigentlich sei sie Gastronomin, aber mit der Geburt der Kinder suchte sie etwas Neues. Als sie während eines Urlaubs auf keramische Arbeiten von Tufan Dagistanli stieß, entstand die Geschäftsidee. Für den Keramiker Dagistanli sei es ein Wunsch, dass seine Vögel in aller Welt zu sehen seien, so Zübeyde Balci-Kumar. „Es ist zugleich ein persönlicher Beitrag zum internationalen Kulturaustausch. Nur so können wir andere Länder und Kulturen kennenlernen“, sagt Balci-Kumar über ihr Engagement Werke von Tufan Dagistanli im Künstlerort zu präsentieren.

Initiativen wie diese würden wesentlich zur Völkerverständigung und Toleranz gegenüber anderen Ländern, Religionen und landestypischen Prägungen beitragen. In der Türkei seien Dagistanlis Werke, zu denen auch beeindruckende Wandkeramiken und Wandreliefs zählen, auf öffentlichen Plätzen ebenso zu sehen wie in und an öffentlichen Gebäuden, Banken und Hotels, betont Balci-Kumar.

Bis zum 14. Juni ist die Gartenausstellung „Vogelparadies“ noch in der Lindnerstraße 44 in Worpswede in der Zeit von 11 bis 18 Uhr zu besichtigen, der Eintritt ist frei.