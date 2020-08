Eine Spaziergängerin hat ihn nahe der Wörpe gegenüber vom Butendieker Gehölz in Lilienthal entdeckt: Ein "Riesenporling", auf wissenschaftlich Meripilus giganteus. Die Fotos zeigen relativ junge bis ausgewachsene Fruchtkörper. (FR)

Lilienthal. Bei einem Spaziergang durch den Ort lässt sich immer mal wieder auch Ausgefallenes am Wegesrand entdecken. Auch einer Lilienthalerin erging es so, als sie Anfang der Woche auf ihrer morgendlichen Walkingrunde an der Ecke Klosterstraße/Lake auf ein pilziges Ungetüm stieß. Fotos davon reichte sie an die WÜMME-ZEITUNG weiter, in der Hoffnung, Näheres über den prächtig gedeihenden Pilz zu erfahren, der sich an der Wörpeseite ausgebreitet hat. Und siehe da: Das Rätsel konnte dank eines Experten schnell gelöst werden.

Pilze anhand von Fotos aus der Ferne zu bestimmen, ist nach den Erfahrungen von Jörg Albers oft nicht einfach. Doch in diesem Fall stellte die Anfrage für den Pilzfachmann vom naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen von 1864 kein Problem dar: Es handelt sich eindeutig um den sogenannten „Riesenporling“, der unter Wissenschaftlern als Meripilus giganteus geführt wird.

Die Fotos zeigen relativ junge bis ausgewachsene Fruchtkörper, „sehr ansehnlich“, wie der Pilzkundler aus Tostedt findet, der beim naturwissenschaftlichen Verein die Arbeitsgruppe Pilze leitet. Bei dem Giganten handelt es sich um einen Holzbewohner, der in Mitteleuropa und auch in Norddeutschland alte, noch lebende Laubbäume oder auch Baumstümpfe und auch Wurzeln und deren Reste besiedelt. Auch an der Stelle, an der der Riesenporling entdeckt wurde, muss einmal ein Baum gestanden haben. Gleich nebenan ist noch eine Buche vorhanden, die der Pilz ebenfalls erobert hat. Nach den Erfahrungen von Albers sind es Buchen, Eichen-Arten und Roßkastanie, die der Gigant bevorzugt, aber auch auf Birken lässt er sich nieder.

„Riesenporlinge besiedeln abgestorbenes Holz, auch an noch lebenden Bäumen, können aber bei geschwächten oder gestressten Bäumen auch zu deren Absterben führen“, berichtet Albers. Sie erzeugen eine sogenannte Weißfäule, was bedeutet, dass das komplette Holz vom Pilz „genutzt“ werden kann. Auf Holzresten bleiben sie solange vital, bis das Holzgewebe vollständig aufgebraucht ist. Die Pilze selbst sind wiederum Lebensraum für unzählige andere Lebewesen, wie Insekten, Springschwänze oder Spinnentiere und dienen als Nahrung und Wohnstätte.

Der Riesenporling fällt auf, allerdings ist er nach Angaben des Fachmanns in der Region weit verbreitet. Dass er nun so zum Vorschein kommt, hat mit der Sommerhitze zu tun, denn seine Fruchtkörper bildet er überwiegend im Sommer bei höheren Temperaturen aus. Nach den Beobachtungen des Pilzfachmannes hat es in den vergangenen drei Dürrejahren besonders viele Riesenporlinge gegeben. Es gibt aber auch Jahre, da sieht man überhaupt keine Fruchtkörper.

Nach einigen Pilzbuch-Autoren sind ganz junge Riesenporlinge sogar essbar, sofern man sie denn schon sicher erkennt. Allerdings werden die Pilze sehr rasch zäh, holzig, hart und bitter, sodass sie dann nicht mehr verwendet werden können. Die jetzt in Lilienthal entdeckten Pilze sind im Wachstum schon zu weit fortgeschritten, als dass man sie noch essen könnte, sagt der Fachmann.