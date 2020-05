Undine Mader vor einem ihrer Bilder, die jetzt in Murkens Hof zu sehen sind. (JASPERSEN)

Lilienthal. Undine Mader liebt das Meer. Das Rauschen, das Licht und die Farben. „Zehn Minuten am Strand reichen und ich bin tiefenentspannt“, sagt die Lilienthalerin, die viele Leser der WÜMME-ZEITUNG als Redakteurin kennen. Weil sich ihre Strandbesuche arbeits- und wohnortbedingt nur auf den Urlaub beschränken können, holt sie sich die wohltuenden Momente auf andere Art herbei. Die 54-Jährige malt sich ihr Meer zu Hause einfach selbst. Was bei diesem künstlerischen Schaffen herauskommt, ist jetzt in der Bibliothek in Murkens Hof zu sehen. „Meeresflüstern“ heißt die Ausstellung, die dort in der Reihe „Leser präsentieren sich“ bis zum 29. Mai gezeigt wird.

Es sind nicht die klassischen Ansichten von Wellen, die an den Strand schwappen, und von Möwen am Himmel. In den Bildern von Undine Mader geht es abstrakt zu, sie taucht ein in die kräftige blaue Farbenwelt des Wassers, es sprudelt und blubbert nur so aus ihnen heraus. Die Technik, die die Hobby-Künstlerin dafür einsetzt, nennt sich Acrylic Pouring, was bedeutet, dass speziell verdünnte Farben schichtweise in einen Becher gefüllt und dann auf der Leinwand vergossen werden. Die Fläche wird hin- und hergeschaukelt, bis sich der besondere Effekt einstellt. Das klingt simpel, ist es aber nicht. Gut ein Jahr hat Undine Mader experimentiert, bis sie den Bogen raus hatte. Viel Feingefühl und Rechenkunst ist nötig, damit es richtig fließen kann. Und doch ist es jedes Mal eine Überraschung, was am Ende dabei herauskommt. „Doch das ist ja gerade das Spannende daran“, findet Undine Mader.

17 Bilder sind im ersten Stock der Bibliothek zu sehen. Neben dem Meer hat sich Undine Mader für einige Bilder auch von Vulkanen inspirieren lassen, die in ihren Rottönen ebenfalls vor Energie nur so strotzen. Die Möglichkeit, ihre Werke öffentlich zu zeigen, weiß die Hobby-Künstlerin zu schätzen. Gemalt habe sie schon immer gern, doch das lange Zeit nicht für gut genug befunden. Erst vor fünf Jahren habe sie dann Mut gefasst und begonnen, sich künstlerisch zu betätigen – „ein spätes Wagnis“, wie sie sagt. Und ein Ausgleich zum täglichen Schreiben für die Zeitung. Ihre Ausstellung passt zu dem Schwerpunktthema „Wasser“, das sich die ebenfalls in Murkens Hof ansässige Volkshochschule für dieses Semester gesetzt hat. Zu sehen sind die Bilder zu den regulären Öffnungszeiten der Bibliothek.