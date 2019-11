Die Bürgerinitiative Borgfelder Forum hat für ein Dorfgemeinschaftshaus demonstriert. (Petra Scheller)

Man sollte nicht gleich erwarten, dass in Borgfeld alles in Butter ist, nur weil man beschlossen hat, sich miteinander zu unterhalten. Nachdem sich die Fronten im Streit über das Für und Wider eines Dorfgemeinschaftshauses mit oder ohne Heimatarchiv an der einen oder anderen Stelle im Verlauf der vergangenen Monate aber arg verhärtet hatten, tut es gut zu hören, dass sich die Akteure wieder in die Augen sehen können und einander zuhören wollen.

Ungewöhnlich, dass so etwas auch noch das Ergebnis einer Demonstration ist. Eigentlich waren die Aktiven des Borgfelder Forums am Montag aufgetreten, um ihren Forderungen nach einem Bürgerhaus auf dem Warft-Gelände Öffentlichkeit zu verschaffen. Dass sich dann Verantwortliche des TSV, die den Plan des Forums ablehnen, dazugesellten, um ihre Position zu verdeutlichen, und sich die Runde zu weiteren Gesprächen verabredete, ist angesichts dieser Ausgangslage ein ungewöhnliches Ergebnis.

Eine Lösung ist damit keineswegs nah, denn bislang hat sich keiner der vorliegenden Vorschläge zur Schaffung eines gesellschaftlichen oder kulturellen Zentrums im Ortsteil als sowohl sinnvoll als auch mehrheitsfähig erwiesen. Der politischen Kultur in Borgfeld kann die Begegnung auf dem Parkplatz hinter der Wendeschleife aber nur zuträglich sein. Man redet wieder miteinander statt übereinander. Und das ist eine gute Basis für die weitere Auseinandersetzung.