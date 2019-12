Die Uferschnepfe gehört zu den Wiesenvögeln, für die sich der Nabu einsetzt. (naturfoto)

Lilienthal/Grasberg. Natürliche Lebensräume sind die Grundlage für den Erhalt aller Tierarten und sollten daher geschützt werden. Laut Naturschutzbund (Nabu) gehen die Bestände der Wiesenvögel seit Jahren dramatisch zurück. Bodenbrüter wie die Uferschnepfe, die Bekassine, der Rotschenkel und der Große Brachvogel benötigen feuchtes Grünland, um ihre Küken geschützt ausbrüten und ausreichend ernähren zu können. Leider seien die geeigneten Grünflächen durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung selten geworden, sagt der Nabu. Flächen seien entwässert, Wiesen zu früh gemäht und dadurch Gelege zerstört worden. Durch Rodung von Hecken und das Beackern der Feldraine bis an die Wege und Gräben verschwänden Wiesenkräuter und damit der Lebensraum und die Futterquellen für die Tiere. Eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Situation sei die Bildung von Naturschutzgebieten, in denen besonders bedrohte Tierarten gedeihen könnten.

Eine solche Schutzzone befindet sich in den Truper Blänken, wo Wiesenvögel heute eine Heimat gefunden haben. Wie in den Jahren 2017 und 2018 wurden auch in diesem Jahr in zwei Gebieten zwischen Lilienthal und Ritterhude verschiedene Maßnahmen zum Schutz von Wiesenvögeln durchgeführt. Doch wie ist die letzte Brutsaison verlaufen? Hat sich die Schutzarbeit für diese Tiere gelohnt? Wie hat die Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und Landwirtschaft funktioniert?

Diesen Fragen hat sich nun Heike Behrens, Gremiumssprecherin vom Nabu Lilienthal/Grasberg, gewidmet und eine Jahresbilanz zum Wiesenvogel-Schutz in den Truper Blänken gezogen. Bei einer Veranstaltung des Naturschutzbundes in Meyerdierks Garden wurden Antworten gegeben und Ergebnisse vorgestellt. Gunnar Siedenschnur von der Biologischen Station Osterholz sowie Arno Schoppenhorst und Bastian Bunke vom BUND Landesverband Bremen berichteten von ihrer Arbeit. Die Fachleute hatten das Projekt „Wiesenvogelschutz“ begleitet.

Gunnar Siedenschnur stellte in seinem Vortrag fest: „Das Jahr 2019 war das bislang erfolgreichste der drei Projektjahre, denn erstmals konnte nach vermutlich etlichen Jahren ein Bruterfolg bei dem in Niedersachsen stark gefährdeten Brachvogel erzielt werden.“ Der Bruterfolg liege bei 1,5 Jungvögeln pro Brutpaar. Auch der Bruterfolg beim gefährdeten Kiebitz könne sich sehen lassen und läge bei mindestens 0,75 flüggen Jungen pro Brutpaar, möglicherweise sogar deutlich höher. Für beide Arten sei damit das Projektziel erreicht worden. Als Fazit fasste der Biologe zusammen: „Für einen erfolgreichen Schutz von Wiesenvögeln müssen vielfältige Maßnahmen kombiniert werden, dazu gehören ein angepasstes Bewirtschaftungsmanagement, Gelege- und Kükenschutzmaßnahmen sowie ein Prädationsmanagement.“ Ebenso wichtig, so Siedenschnur, sei aber auch der rege Austausch und die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren. Aufgrund der positiven Entwicklung solle das Projekt auf jeden Fall fortgeführt werden.

Eine ähnliche Bilanz zogen auch Bastian Bunke und Arno Schoppenhorst vom BUND. Sie konnten berichten: „Alle Landwirte, die bereits 2018 am Projekt teilgenommen hatten, zeigten auch in 2019 wieder ein großes Interesse und eine hohe Mitwirkungsbereitschaft an dem Schutzprogramm.“ Im Verlauf der Schutzeinsätze hätten zudem drei weitere Landwirte für das Projekt gewonnen werden können. Schwierigkeiten oder Konflikte hätte es in der Zusammenarbeit nicht gegeben. Das Gegenteil sei der Fall gewesen. Zwischen den Landwirten und dem BUND-Team habe eine insgesamt gute Stimmung geherrscht, was auch darauf zurückzuführen gewesen sei, dass in 2019 wiederum die gleichen Personen beteiligt gewesen seien wie im Vorjahr. Ein landwirtschaftlicher Betrieb habe sogar ein hohes Maß an Eigeninitiative gezeigt und eigenständige, erfolgreiche Gelegeschutzeinsätze unternommen. Ein derartiges Engagement sei auch in den kommenden Jahren nicht nur sehr erwünscht, sondern auch bei weiteren Landwirten sogar zu erwarten, hieß es. Abschließend resümierten die beiden Referenten vom BUND: „Das Thema Wiesenvogelschutz ist in der Region insgesamt recht positiv besetzt.“

Über die zusammengetragenen Ergebnisse freute sich dann auch Heike Behrens. „Die Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Flächenbewirtschaftern, Jägern, den Mitarbeitern der Ökologischen Station und unserer Nabu-Gruppe macht Spaß“, so die Initiatorin der Veranstaltung und versprach: „Wir werden das Projekt jedenfalls weiter begleiten und unterstützen, denn besser als in der Praxis kann man nicht voneinander lernen, und zwar gemeinsam auf Augenhöhe.“