Blau und weiß sind ihre Farben: Heiko, Markus und Heike Behrens engagieren sich ehrenamtlich im TSV St. Jürgen. (Christian Kosak)

Lilienthal. Die Eltern Heike und Heiko sowie Sohn Markus Behrens sind eine große Hilfe für den TSV St. Jürgen. Den Verein aus Kleinmoor erfüllt es mit Stolz, eine derartig ehrenamtlich engagierte Familie in den eigenen Reihen zu haben. Heike, Heiko und Markus Behrens setzen sich mit viel Leidenschaft für den vielseitigen Klub aus der Gemeinde Lilienthal ein.

Das Coronavirus gibt der Familie, die nur wenige hundert Meter entfernt vom Sportplatz wohnt, derzeit die Muße, etwas durchzupusten. Der Teil-Lockdown hat die Sportereignisse auch beim TSV St. Jürgen auf den Nullpunkt gesenkt. Nach dem Osterfeuer und den Jugendturnieren sah sich der Klub zuletzt auch dazu veranlasst, den Laternelauf und das Weihnachtssingen abzusagen. Eine ungewohnte Situation für die Vereinsmitarbeiter. Da bleibt für die Familie immerhin genügend Zeit, sich anderen Interessen zu widmen. „Ich habe im Garten eine kleine Lounge gebaut. Eine Corona-Ecke“, berichtet Heiko Behrens schmunzelnd.

Die Familienmitglieder sind bei Sportevents regelmäßig in der Hütte am Sportgelände in Kleinmoor anzutreffen. Dies schon seit 2007. Heike Behrens steht bei den Heimspielen und Turnieren des TSV St. Jürgen auf der Matte, um die Bewirtung der Sportler und Zuschauer zu übernehmen. Darüber hinaus bedient sie als besonderen Service die Anzeigentafel an der Holzhütte, damit alle Zuschauer stets über den aktuellen Spielstand informiert sind. Die Konstruktion ist ein Unikum im Kreis Osterholz.

Mit Spaß bei der Sache

Heiko Behrens ist häufig am Grillplatz zu finden, um ebenfalls für das leibliche Wohl der Sportplatzbesucher zu sorgen. Heiko und Markus Behrens bekleiden zudem für den Verein noch ein wichtiges Amt. Heiko Behrens ist Leiter der Finanzen im Klub. Nach dem vorherigen Posten des Kassenwarts der Fußballabteilung erklärte sich der Kleinmoorer bereit, das Amt für den Gesamtverein zu übernehmen. Da fallen bedeutend mehr Aufgaben an. Der TSV St. Jürgen bietet immerhin mehr als 20 Sportangebote und deckt damit ein breites Spektrum an Bewegungsmöglichkeiten für Jung und Alt ab. Markus Behrens betreut die Geschäftsstelle des TSV St. Jürgen. Der aktive Tischtennisspieler und Fußballer weiß ein Lied davon zu singen, dass die Anfragen aus den Reihen der Mitglieder und Interessierten deutlich zugenommen haben. „Es ist schon relativ viel zu tun mit Ein- und Austritten sowie den Sportangeboten“, stellt Markus Behrens, der seit 2007 auch der Spartenleitung Fußball angehört, heraus.

Die Motivation, sich über viele Jahre für den Verein ehrenamtlich zu engagieren, liegt für das Trio aus Kleinmoor auf der Hand. „Es macht Spaß, ist eine kleine Familie geworden“, liefert Heike Behrens einen wesentlichen Grund dafür, sich auf Dauer für das Wohl des TSV St. Jürgen einzusetzen. Da bleibt bei Sportbetrieb an Sonnabenden und Sonntagen mitunter wenig Zeit, die Seele baumeln zu lassen. „Es ist schon ein zeitraubendes Wochenende“, weiß Heike Behrens zu berichten. Der Aufwand ist in den letzten Jahren größer geworden. Mit Ronald Miesner heuerte vor Jahren ein Trainer beim TSV St. Jürgen an, der bekannt dafür ist, umfangreiche Jugendturniere zu organisieren. Die Jugendevents 2019 verlangten den Werder-Fans Heike, Heiko und Markus Behrens einen erheblichen Mehreinsatz ab. „Wir haben in der Jugend einen Riesenboom. Von Eltern bekommen wir als Feedback zu hören, ein familiär geführter Verein zu sein“, beruft sich Markus Behrens auf ein stark gestiegenes Interesse für den Mädchen- und Jungenfußball. Zwölf Jugendmannschaften sprechen da eine deutliche Sprache. Die Fußballsparte stellt mit über 300 Mitgliedern zugleich die größte Abteilung im Verein mit seinen rund 750 Vereinsangehörigen. „Es ist ein gutes Miteinander“, verweist Heiko Behrens auf harmonische Verhältnisse beim TSV St. Jürgen. Angesichts des freundlichen Umgangs untereinander ist kein Ende der ehrenamtlichen Tätigkeit der drei Vereinsunterstützer abzusehen. „So lange es noch Spaß macht“, hat sich Heiko Behrens auf die Fahne geschrieben, dem Kleinmoor-Klub mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Für Mutter Heike und Sohn Markus Behrens gilt dies uneingeschränkt genauso.

Der Vereinsvorsitzende ist voll des Lobes, wenn es um das nachhaltige Engagement des Trios geht. „Ein größeres blau-weißes Herz kann man eigentlich nicht haben. In guten und in schlechten Zeiten halten Heike, Heiko und Markus Behrens fest zu uns“, würdigt Sören Weiland den dauerhaften Einsatz für den Traditionsverein aus Kleinmoor.