Bäckermeister Peer Ruchel hat sich für seine Filiale in Borgfeld und seine beiden anderen Läden ein neues digitales Kassensystem angeschafft, das ohne Papier auskommt. (Frank Thomas Koch)

Vormittags um 10.45 Uhr in Borgfeld. In der Bäckerei Ruchel reichen die Verkäuferinnen Brötchentüten und Brote über die Theke. Auf einem Display auf der gläsernen Vitrine direkt vor den Augen der Kunden erscheinen die Beträge. Wer möchte, kann nun sein Handy zücken und einen digitalen Kassenbon einscannen. Den elektronischen Bon bietet Inhaber Peer Ruchel in seinen drei Filialen in Borgfeld, Horn und Schwachhausen an. In seiner Bäckerei hat er das Kassensystem vor gut sieben Wochen komplett umgestellt. Damit setzt er mit moderner Technik die umstrittene Bonpflicht um, die seit 1. Januar gilt. Hat man sein Handy nicht dabei oder will man doch einen Papierbeleg haben, dann kann Bon auch weiterhin ausgedruckt werden. Der Kunde hat also die Wahl.

Für Peer Ruchel ist der virtuelle Kassenbon eine Antwort auf die Zettelwirtschaft, über die sich mit der Bonpflicht seit Jahresbeginn viele Bäcker ärgerten. Denn 90 Prozent aller Quittungen, die die Registrierkasse ausspuckt, bleiben auch bei Ruchel auf dem Tresen liegen und landen dann im Müll. In Ruchels Borgfelder Filiale hapert es bei unserem Besuch zwar mit der Technik – das Display zeigt den QR-Code, der für den E-Bon in Ruchels Gerät nötig ist, nicht an. Der Bremer Bäckermeister ist insgesamt aber sehr zufrieden: „Es ist astrein, dass die Kunden den Bon jetzt aufs Handy laden können.“ Die Pflicht zum Kassenbeleg sieht er unabhängig von seiner neuen Technik gelassen: „Es gibt im Leben wichtigere Sachen als die Bonpflicht, darüber rege ich mich nicht auf.“

Lobbyorganisationen des Handels stören sich dagegen weiter am „Bürokratiemonster“ Bonpflicht. Sie können ihr auch fast ein Jahr nach der Einführung nichts abgewinnen. „Vieles wird in der aktuellen Krise überlagert, aber diese Maßnahme bleibt ein großes Ärgernis“, sagte Jan Loleit von der Bäcker- und Konditorenvereinigung Nord. Ob Digital-Bon oder Papier-Quittung – der Zunft ist die aufwendige Bürokratie ein Dorn im Auge und erzeuge nur fragende Gesichter an der Theke. Alle Einzelhändler müssen einen Bon ausgeben, wenn sie ein elektronisches Kassensystem besitzen – selbst wenn es nur um ein Mohnbrötchen geht.

Gerd Buttgereit ist Chef von 20 Barnstorff-Bäckereien in der Region. (Scheller)

Beleg mit Nutzen

Transparenz findet Gerd Buttgereit, Inhaber von 20 Barnstorff-Bäckereien, richtig und wichtig. "Wir müssen komplett gläsern sein, weil wir sonst Probleme mit dem Finanzamt bekommen." Der Verpflichtung, jedem Kunden einen Bon auszuhändigen, steht er allerdings ambivalent gegenüber: „Da wird nur jede Menge Papierabfall produziert, das ist Umweltverschmutzung und eine wahnsinnige Verschwendung", sagt der Grasberger, zumal nur ein Teil seiner Kunden den Bon haben wolle. Auf der anderen Seite gebe es in seiner Branche schwarze Schafe und auch betrügerische Mitarbeiter, die ohne Bon das Geld auch schon mal in die eigene Tasche steckten. Er befürwortet deshalb den Bon, allerdings den E-Bon, und plant die Anschaffung neuer Kassen.

Die sogenannte Belegausgabepflicht ist eine von mehreren Maßnahmen, mit denen der Gesetzgeber Steuerbetrug über Mogelkassen einen Riegel vorschieben will. Dem Bundesfinanzministerium geht es um eine lückenlose Dokumentation und eine verstärkte Transparenz. Zugleich müssen elektronische Registrierkassen fälschungssicher gemacht werden. Bäcker und andere Branchen müssen sie mit einem Sicherheitsmodul TSE ausstatten. Dieses soll gewährleisten, dass alle Kassenvorgänge manipulationssicher aufgezeichnet werden, um etwa das nachträgliche Löschen von Umsätzen zu verhindern.

Nachrüsten mit dem Sicherheitsmodul muss auch Bäcker Klaus Holsten noch einen Teil seiner Kassen, die er vor drei Jahren anschaffte. Weil das Finanzamt dank dieser TSE-zertifizierten Kassen alle Daten bereits elektronisch auslesen könne, hält der Lilienthaler die Vorschrift, seinen Kunden bei jedem Kauf einen Bon aushändigen zu müssen, eigentlich für ziemlich überflüssig. Außerdem habe er ein Vielfaches an Papierkosten, statt 300 Euro im Jahr gebe er nun 2000 Euro aus.

Bei ihm landeten fast alle Quittungen im Müll, weil 95 Prozent seiner Kunden sie nicht wollten. Digitale Belege hält er deshalb für eine gute Alternative, für die technische Umrüstung scheue er jedoch die Kosten. So richtig ärgern kann aber auch er sich nicht mehr über das Thema Bonpflicht: „Ich bin damit durch, wir haben uns damit arrangiert, weil man eh nichts dagegen machen kann, und im Moment gibt es für mich wichtigere Themen. Corona beschäftigt uns ja alle.“