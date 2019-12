Das Titelbild des Wandkalenders ist am Tister Bauernmoor bei Sittensen, am Nordpfad Börde Sittensen, entstanden. (Björn Wengler)

Der Wanderbegleiter 2020 präsentiert im DIN A3-Format eine Auswahl der 24 Premium-Wanderwege mit eindrucksvollen Fotos. Die Landschafts- und Naturbilder sind allesamt an den Wanderwegen entstanden. Das Titelbild (Foto) wurde am Tister Bauernmoor bei Sittensen aufgenommen, genauer gesagt am Nordpfad Börde Sittensen. Andere Bilder zeigen Federlohmühlen, die Vareler Heide, das Lohmoor und auch Wälder. Viele Fotos stammen von Wanderern, teilt der Tourow mit. Nach einem Aufruf hatte er knapp 60 Aufnahmen erhalten. Der Jahreskalender 2020 ist für zehn Euro unter anderem in der Tourow-Geschäftsstelle in der Harburger Straße 59 in der Kreisstadt sowie im Info-Büro in Rotenburg, in den Tourist-Infos in Tarmstedt, Bremervörde, Selsingen, Sittensen und Zeven sowie in der Buchhandlung Winter in Tarmstedt erhältlich. Bestellungen sind auch telefonisch unter der Nummer 04261/ 819 60 oder per E-Mail an die Adresse info@tourow.de möglich.