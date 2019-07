Zum Königsempfang begrüßten Heinz und Marita Rohdenburg sowie Axel Erbe (von links) die zahlreichen Gäste. (V. DER DECKEN)

Lilienthal. Es ist fast der letzte offizielle Akt, den Schützenkönig Heinz Rohdenburg nach einem Jahr voller Veranstaltungen und Events nun vollzogen hat. Denn mit dem traditionellen Königsempfang in der Lilienthaler Schützenhalle begab sich der noch amtierende Schützenkönig auf die Zielgerade seiner Amtszeit. Mit dem Schützenfest vom 26. bis 28. Juli endet sie. Zur Feier seines königlichen Jahres lud Rohdenburg 150 Gäste zum Empfang in die Schützenhalle. Vorsitzender Axel Erbe begrüßte die Schützenbrüder und -schwestern im Namen des Schützenvereins Lilienthal.

„Ein bisschen ist noch zu tun“, sagten Marita und Heinz Rohdenburg, „drei Wochen haben wir noch.“ Auf ihrem königlichen Kalender stehen noch Pokalschießen, Empfang beim Bürgermeister, zu dem alle Majestäten der umliegenden Schützenvereine geladen sind, und das Schützenfest. Da heißt es dann „Der König ist tot. Es lebe der König.“

Als sehr erlebnisreich, verbunden mit viel Spaß - so fasst Marita Rohdenburg das Jahr an der Seite von Schützenkönig Heinz zusammen. „Man fährt hochtourig, aber irgendwann muss ja mal Schluss sein“, sagte sie lachend. Marita wie auch Heinz Rohdenburg stammen beide aus Schützenfamilien. Der 69-Jährige hat im Laufe seiner mehr als 50-jährigen Mitgliedschaft im Lilienthaler Schützenverein so ziemlich jede Würde bekleidet. Nur der Vize-König fehlt ihm noch auf der langen Liste, sagte dessen Ehefrau. Erst nach dem Königsjahr an der Seite ihres Mannes tritt Marita Rohdenburg dem Schützenverein bei, denn Mitglied war sie trotz Freude am Schützensport bislang noch nicht. Sie habe aber keine Ambitionen auf den Titel der Schützenkönigin. „Ich bin für die Belustigung da“, bekennt sie lachend.

Obwohl Heinz Rohdenburg im Alter von elf Jahren dem Verein beitrat, lernte er während seines intensiv gelebten Königsjahrs die Schützenfreunde noch einmal anders kennen. Trotzdem nehme er nicht voller Wehmut Abschied von seinem Amt, sondern gehe sehr zufrieden, sagt er.

„Der Königsempfang ist Teil des Schützenfestes“, erläuterte Stefan Meyerdierks, zweiter Vorsitzender und Stabführer des Spielmannszugs Lilienthal-Falkenberg, das Prozedere. Mit Musik zogen die befreundeten Schützenvereine, angeführt von Christian Iwen, zweiter Vorsitzender des Schützenvereins Lilienthal, und Adjutant Udo Reineke, von Murkens Hof bis zur Schützenhalle. Der Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg geleitete nicht nur zum Festplatz, sondern sorgte auch während der Feier in der Schützenhalle für die musikalische Begleitung.

Extra aus Österreich reiste Tochter Diana an, um den großen Tag mit ihren Eltern Marita und Heinz Rohdenburg zu feiern. Schützenkönig Heinz nutzte die Gelegenheit während des Empfangs, um über die Schützenvereine in der näheren Umgebung ein wenig zu berichten. Dabei unterschlug er nicht die sportliche Konkurrenz, die auch in diesem Bereich herrscht, betonte aber auch die freundschaftlichen Verbindungen zwischen den Vereinen.