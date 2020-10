Rudgar Gerber wurde 2017 von Kristian Tangermann für die 65-jährige Mitgliedschaft in der CDU geehrt. (Peter von Döllen)

Lilienthal. Sein früherer Weggefährte Egon Hastedt hat ihn einmal das „soziale Gewissen“ der CDU-Fraktion genannt. Unermüdlich setzte sich Rudgar Gerber nicht nur dort, sondern auch an zahlreichen anderen Stellen für soziale Belange und Menschen in Not ein, für Pflegebedürftige oder auch die Rechte von Behinderten. Es ist nicht übertrieben, zu sagen: Er führte ein Leben für das Gemeinwohl. Jetzt ist es zu Ende gegangen: Im Alter von 88 Jahren ist Rudgar Gerber aus Lüninghausen gestorben.

Zehn Jahre lang war Gerber Mitglied im Gemeinderat, engagierte sich im Seniorenbeirat Lilienthal und brachte die Gründung der Stiftung Amtmann-Schroeter-Haus mit auf den Weg. Er gehörte der Dorfgemeinschaft Worphausen an und setzte sich im Sozialverband Deutschland für soziale Belange ein. Am Herzen lag ihm auch die Arbeit in der Senioren-Union der CDU: Er zählte zu den Gründungsmitgliedern auf Kreisebene, und stand ihr auch für fünf Jahre in Lilienthal vor. Nach seinem altersbedingten Ausscheiden wurde er dort zum Ehrenvorsitzenden ernannt, gleiches galt für den CDU-Gemeindeverband. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kommunalen Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft setzte sich Gerber vor allem für den Bau von seniorengerechten Wohnungen ein.

Mehrfach wurde Rudgar Gerber geehrt: 2008 erhielt er die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik und im November 2014 verlieh ihm die Gemeinde die Lilienthaler Ehrennadel. Der damalige Bürgermeister Willy Hollatz empfand dies angesichts des großen politischen und sozialen Engagements „mehr als angemessen“, wie er er bei der Vergabe sagte. Gerber sei jemand, der seines Gleichen suche, würdigte er dessen Verdienste. Wegbegleiter aus der CDU, dem Sozialverband und anderen Organisationen schätzten Gerber für seine menschliche Wärme, sein besonnenes, ausgeglichenes Wesen, seine Kompetenz und seinen Weitblick. Sie bescheinigen ihm eine beispielhafte humanitäre Gesinnung.

Rudgar Gerber war seit Langem gesundheitlich angeschlagen, doch viele Worte wollte er darüber nie verlieren. „Mir geht es gut. Anderen geht es schlechter“, pflegte er zu sagen. Lieber sprach er über andere Menschen und deren Probleme, über Altersarmut und bezahlbaren Wohnraum für Senioren, über Renten und Pflegeversicherung. Als die Lilienthaler Senioren-Union der CDU auf ihr 25-jähriges Bestehen zurück blickte, verband das Gerber mit seinem Anliegen, sich um Menschen in der Not zu kümmern. „Eine Gesellschaft, die nicht bereit ist, solidarisch für Menschen in Not da zu sein, hat ihren Sinn verloren“, sagte er 2014 in einem Gespräch mit der WÜMME-ZEITUNG.