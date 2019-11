Die Grasbergerin Hildegard Karusseit wird am Sonntag 100 Jahre alt. (Sabine von der Decken)

Grasberg. „Alles“, sagt Hildegard Karusseit und beantwortet damit die Frage, welchen Sport sie im Laufe ihres langen Lebens betrieben hat. Sport hatte immer einen hohen Stellenwert in ihrem Leben, und das hat sich auch kurz vor ihrem 100. Geburtstag am 3. November nicht geändert.

Mit acht Jahren trat die Wörpedorferin dem TSV Wörpedorf bei, 1979 erhielt sie die Ehrenmitgliedschaft, und mit 100 Jahren ist sie immer noch Mitglied in der TSG-WGE. Aus einem Bäckerhaus stammend heiratete sie 1946 den Bäcker Hans Karusseit und übernahm den elterlichen Betrieb an der Speckmannstraße. Urlaub hatte sie während der ganzen Jahre nur zweimal. Einmal nahm sie sich eine dreiwöchige Auszeit und fuhr zu Verwandten in die USA, ein anderes Mal ging es nach St. Petersburg.

Sie hat das gleiche Alter wie die Seute Deern, hat sich aber deutlich besser gehalten. Hildegard Karusseit und Tochter Brigitte Strahlmann bringen das mit ihrer Sportlichkeit in Verbindung. „Damit habe ich auch nicht gerechnet, dass ich so alt werde“, antwortet die 99-Jährige auf die Frage nach ihrem hohen Alter. Sie habe sie sich immer gut gepflegt und viel Wert auf ihr Äußeres gelegt, bestätigt Brigitte Strahlmann. Ein gesunder Lebenswandel trug sicherlich auch dazu bei, darüber sind sich Mutter und Tochter einig. Nur eine halbe Zigarette habe sie während ihres Lebens geraucht, dann reichte es ihr, erinnert sich die Seniorin. Mit 60 Jahren machte Hildegard Karusseit ihren Freischwimmer, weil der Voraussetzung für das Sportabzeichen war. Von diesem Zeitpunkt an legte sie bis ins 97. Lebensjahr jedes Jahr ihr Sportabzeichen ab. „Dann war es vorbei, die Füße wollten nicht mehr“, sagt die Jubilarin nüchtern.

Sport war und ist ihr Leben. Sicherlich war es nicht nur der Mangel an Alternativen, der sie statt zum Gesang- oder Schützenverein in den TSV Wörpedorf führte, sondern eher die Freude an der Bewegung. Schnell holt sie während des Gesprächs Ehrenzeichen, Urkunden und Pressemitteilungen hervor, die von ihren sportlichen Erfolgen künden. Weshalb sie mit 60 Jahren begann, regelmäßig für das Sportabzeichen zu trainieren? „Ich bin ganz und gar für Sport“, antwortet die Wörpedorferin kurz und knapp. Jeden Dienstag und Donnerstag hatte sie viele Jahre einen festen Termin auf der Sportanlage und im Schwimmbad. „Ich kann das nicht“, das kommt in Hildegard Karusseits Sprachgebrauch nicht vor, vielmehr lautet ihr Leitspruch auch heute noch: „Ich schaffe das“.

Sie ist „Lokalpatriotin“ und legt viel Wert darauf, Wörpedorferin zu sein. „Wörpedorf war früher schöner“, antwortet sie auf die Frage nach Grasbergs Entwicklung im Laufe der Jahrzehnte.