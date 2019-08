Klaus Dieter Uhden, Ralf Gohlisch und Jochen Kempff (von links) sind die Köpfe hinter dem Zukunftspapier. (Christian Kosak)

Lilienthal. Die Gruppe „I“ ist wieder erwacht. Dahinter steckt eine Reihe von bekannten Persönlichkeiten aus Lilienthal, die der CDU nahe stehen, und sich um die Zukunft des Ortes sorgen. Zu viele Baugebiete, zu wenig Klimaschutz. Die Gruppe „I“ bildet ein konservatives Pendant zum Club of Lilienthal, der sich für eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde einsetzt. Gründer der Gruppe ist der Vorsitzende der Amtmann-Schroeter-Stiftung, Jochen Kempff. Gemeinsam mit dem Ehrenbürger der Gemeinde, Klaus Dieter Uhden, und dem Ratsherrn Ralf Gohlisch hat Kempff jetzt ein Zukunftspapier vorgelegt.

Die Gruppe „I“ wurde in den 70er-Jahren geboren. „Das I steht für Initiative oder Informationen“, sagt Gründer Jochen Kempff im Redaktionsgespräch. Der 83-Jährge erklärt, warum er sich engagiert: „Wir machen uns Sorgen um Lilienthal. Deshalb haben wir einen Leitfaden für die Zukunft entwickelt.“ Kempff betont, dass es sich dabei nur um eine „Orientierungshilfe“ handelt. „Lösungswege sind dann jeweils von Politik und Verwaltung zu erarbeiten und umzusetzen.“

Klaus Dieter Uhden hatte das Papier in der CDU vorgestellt, „aber die Partei hat nicht darauf reagiert“. Zu sehr seien Gemeinderat und Verwaltung mit dem Tagesgeschäft beschäftigt. „Wir wünschen uns, dass endlich über den Tag hinaus geplant wird“, betont der 73-Jährige. Das gelte insbesondere für die Entwicklung neuer Bau- und Gewerbegebiete. Da komme die Infrastruktur gar nicht hinterher. Uhden fordert mehr Nachhaltigkeit. „Wir müssen die Dinge vom Ende her denken“, sagt er mit Blick auf eine Gemeinde, die schneller wächst als es die Schulen verkraften.

Ralf Gohlisch unterstützt die Gruppe „I“, auch wenn der nun vorgelegte Leitfaden für Lilienthal eine Klatsche für den Gemeinderat ist, dem er als CDU-Ratsherr angehört. Der Tischlermeister sieht darin jedoch keinen Widerspruch: „Der Rat braucht Anstöße von außen. Da sitzen 27 Leute drin und das sind alles keine Experten.“ Gohlisch ist mit 63 Jahren der Jüngste in der Runde. Irgendwie nimmt man ihm nicht ab, dass er sich für Nachhaltigkeit einsetzt, wenn er mit dem SUV zum Termin kommt. Der Wagen sei sparsam im Verbrauch und als Handwerker brauche er den Stauraum, erklärt er.

„Jede Gemeinde hat eine Ortsentwicklungsplanung, nur Lilienthal nicht“, klagt Uhden. Ideen dafür hat die Gruppe „I“ zusammengetragen. So empfiehlt die Gruppe „I“, die Anforderungen an die Infrastruktur zwingend vor der Ausweisung neuer Siedlungsgebiete zu klären und auf eine Ausgewogenheit von Wohn- und Gewerbeflächen zu achten. Wegen des Klimawandels rät die Gruppe „I“ zu energetischen Vorgaben in Bebauungsplänen und zur Ausweisung von Flächen zur Aufforstung. Auf Ausgleichsflächen sollten Wildblumenwiesen angelegt werden.

Vor allem aber drängt die Gruppe „I“ auf eine Beseitigung von Mängeln. In dem Zukunftspapier fordert sie zum Beispiel die Aufhebung der Einbahnstraßenregelung auf der Hauptstraße zwischen Torneestraße und dem Ortsteil Trupe. Das schwäche die heimische Wirtschaft. Kempff appelliert an die Lilienthaler, die Geschäfte im Ort zu unterstützen: „Die Bürger müssen sich wieder mehr mit dem Ort identifizieren.“ Es reiche nicht, im Laden zu gucken, um dann doch bei Amazon zu kaufen.

In den Schlussbemerkungen betonen die Autoren, dass der Leitfaden auch der Bürgerorientierung dienen solle. Jeder könne im Rahmen seiner Möglichkeiten mitgestalten. Ziel sei eine „liebenswerte Lebensgemeinschaft“ in einer durch den Zuzug bunter gewordenen Gemeinde. „Du kannst die Zukunft verändern mit dem, was Du heute tust“, finden die drei Autoren und hoffen, dass sie mit ihren Ideen dazu beitragen.

Dabei versteht sich die Gruppe „I“ nicht als Konkurrenz zum Club of Lilienthal, vielmehr will sie den Gemeinderat wachrütteln. Uhden: „Wir reden nicht nur. Wir tun etwas.“ Daraus spricht der Frust über die zuweilen zähe Entscheidungsfindung, aber auch der Wunsch nach Veränderung. Erst im November hatte die SPD-Fraktion ein Gemeindeentwicklungskonzept vorgelegt. Die CDU-Mehrheitsgruppe sieht offenbar keine Notwendigkeit.