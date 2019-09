Gasspeicher auf dem Dach des Biogas- und Kompostwerks Bützberg; die Anlage gilt als Vorbild für Heilshorn. (Hass/Stadtreinigung Hamburg)

Landkreis Osterholz. „Interkommunales Kooperationsprojekt für eine ökologisch nachhaltige Bioabfallverwertung“ – hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich die große neue Biogasanlage, die der Landkreis Osterholz im Osten des Gewerbeparks Heilshorn plant. Einstimmig beschloss der Kreistag jetzt, mithilfe der Vergärungsanlage die Entsorgung von Grünabfall und Brauner Tonne in die eigene Hand zu nehmen. Dazu wollen die Osterholzer zusammen mit den Landkreisen Verden und Cuxhaven sowie der Stadt Cuxhaven eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts (gkAöR) gründen. Wenn alles nach Plan läuft, geht die Anlage Anfang des Jahres 2023 in Betrieb.

Wie berichtet, soll es sich um vier gleichberechtigte kommunale Partner handeln. Sie fungieren als Investor, Bauherr, Eigentümer und Betreiber der Anlage, die den gesammelten Biomüll der Privathaushalte verwerten kann. Als Baubeginn wird Herbst 2021 anvisiert. Bis dahin soll nicht nur rechtlich und finanziell alles klar sein, sondern auch die technische Frage nach einer Ausbaustufe zur Wasserstoffproduktion beantwortet werden. „Wir sind guter Dinge, dass wir dafür eine Förderung der N-Bank erhalten“, teilte Finanzdezernent Werner Schauer auf Nachfrage mit.

Klar ist: Die Gärreste sollen in Pennigbüttel kompostiert werden, während bei der Vergärung in Heilshorn zunächst allerhand Biogas anfällt; es wird entweder ins Netz eingespeist – oder teilweise auch zur Gewinnung von Biowasserstoff genutzt. An dieser zweiten Variante ist der gegenüber ansässige Müllfahrzeugbauer Faun ebenso interessiert wie der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen. Beide planen den Einsatz von mehr Fahrzeugen mit Brennstoffzellen, könnten also bequem in Heilshorn ihren Wasserstoff tanken. Bis zur Grundsteinlegung soll feststehen, ob die Biomüll-Halle gleich mit Wasserstoffspeichern auf dem Dach errichtet wird.

Mut und Weitblick

Im Kreistag waren die Abgeordneten jetzt voll des Lobes für das 19-Millionen-Euro-Projekt, mit dem der Kreis Mut und Weitblick beweise. SPD-Mann Jürgen Kuck, der Christdemokrat Martin Kai Köpke und Wilfried Pallasch von der Bürgerfraktion betonten, von der Anlage würden keine Geruchsemissionen ausgehen. Kuck hob die ökologischen Vorzüge gegenüber der bisherigen Biomüll-Behandlung im Kompostwerk Sandstedt hervor, bei der Methan und Lachgas freigesetzt werden. (Methan wirkt etwa 21-mal und Lachgas rund 310-mal klimaschädlicher als Kohlendioxid, Anm. d. Red.). „Das ist ein Leuchtturm mit Strahlkraft,“, schwärmte Kuck. Köpke erklärte, er halte die verständlichen Sorgen der Anwohner letztlich für unbegründet. „Außerhalb des Geländes ist nichts zu riechen“, versicherte auch Pallasch, der sich eine große Vergärungsanlage in der Nähe von Hamburg angesehen hatte. Dort werde mit Unterdruck und Filteranlagen gearbeitet. Die Heilshorner Anlage trage überdies zu einer besseren Auslastung des Pennigbütteler Aso-Betriebs bei, argumentierte Köpke unterdessen. Zusätzlicher Verkehr entstehe allerdings durch die Anlieferung des Sammelguts aus dem Kreis Verden und dem Cuxland, räumte der CDU-Mann ein. Kreisdezernent Werner Schauer hatte dazu im Fachausschuss erklärt, bei den erwarteten 21 000 Tonnen jährlich sei im Schnitt umgerechnet mit zwei Lkw pro Tag zu rechnen. Auf Nachfrage unserer Zeitung bekräftigte Schauer, die Mengenschätzung beruhe auf belastbaren Zahlen, der Mittelwert werde jedenfalls bei weniger als vier Lieferfahrzeugen pro Tag liegen, die über die A 27 zur Anlage rollen. Mit einer Kapazität von 40 000 Tonnen könnte die geplante Anlage theoretisch auch den Bioabfall aus dem Kreis Rotenburg verarbeiten.

Wie sich der Betrieb auf die Müllgebühren auswirken werde, darüber will Schauer nicht spekulieren. Zu viele Unbekannte stecken noch in der Rechnung. In der bis 2021 laufenden Gebührenkalkulation sei ein Puffer für die allgemeine Teuerung enthalten, betonte Schauer, während die Kostenschätzung für die Biogasanlage noch gar keine Fördermittel enthalte. Das könnte den kommunalen Betrieb, der nicht auf Gewinnmaximierung ausgelegt ist, noch wirtschaftlicher machen. „Wir haben jedenfalls den Ehrgeiz, ohne Gebührenerhöhung auszukommen“, bekräftigte Schauer im Gespräch mit der Redaktion. So seien die Einnahmen aus dem Biogas-Verkauf mit 553 000 Euro bisher auch eher konservativ geschätzt worden. Bei den Mengen, mit denen jedenfalls zu rechnen sei, könnten zurzeit eher 750 000 Euro erzielt werden. Hinzu kommt der Aspekt der Entsorgungssicherheit: Weil der Vertrag mit Sandstedt Ende des Jahres ausläuft, wurde neu ausgeschrieben. Den Zuschlag für den Biomüll aus dem Landkreis Osterholz erhielt die Kompostierung Nord GmbH (Bremer Blocklanddeponie). Längstens vier Jahre lang soll der Inhalt der Braunen Tonnen aus dem Kreisgebiet dort behandelt werden. Da die Kapazitäten in der Region ansonsten eher knapp sind, verhindert die Heilshorner Vergärungsanlage auch den sogenannten Mülltourismus.

Die Sandstedter Anlage wird ihre heutigen Preise wohl auch kaum halten können: Wegen der Luftreinhaltung muss sie über kurz oder lang nachgerüstet werden. Schauer: „Das Kreislaufwirtschaftsgesetz schreibt eine Kaskadennutzung vor.“ Auch darum wolle man die Energie bestmöglich nutzen, die im Bioabfall steckt. Die Wasserstoff-Produktion wäre dabei das i-Tüpfelchen. Wilfried Pallasch warnte, die Klima-Rechnung gehe nur dann auf, wenn der für die Erzeugung benötigte Strom aus regenerativen Quellen stammt.