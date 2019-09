Klaus Kessler alias Docatius hat sich das Dudelsackspielen selbst beigebracht. (Christian Kosak)

Sie spielen Dudelsack. Warum?

Klaus Kessler: Es ist eine Kombination aus Geltungsbedürfnis und der Liebe zum Dudelsack. Das ist ein derartiger Klangteppich. Das muss einfach scheppern. Es gab Zeiten, da habe ich zwei bis drei Stunden am Tag gespielt. Mittlerweile dudele ich nur noch auf Märkten.

Ein paar Jahre lang hatte ich Geld damit verdient und war jedes Wochenende irgendwo unterwegs. Es hat Spaß gemacht, aber es war Arbeit. Darunter hat der Spaß gelitten.

Ja, genau. Vor einiger Zeit war ich zum Beispiel auf dem Hoffest der Mittelaltertruppe Liberi Effera auf Gut Sandbeck, und da hat es wieder richtig Spaß gemacht.

Solange ich denken kann, fand ich Dudelsäcke immer toll, auch schon als Kind. Vor etwa 13 Jahren kam ich mit jemanden aus der Mittelalterszene in Verbindung und wurde angefixt. Da hat es nicht lange gedauert und ich habe dann auch angefangen. Ein paar Monate später hatte ich mein erstes Hümmelchen und dann schnell auch den ersten Marktsack. Ich habe mir das Spielen selbst beigebracht. Ich kann auch gar nicht richtig Noten lesen. Es hilft aber sicherlich, musikalisch zu sein.

Das Hümmelchen ist ein Dudelsack für das Wohnzimmer. Der Marktsack ist die laute Version davon.

Wenn man mit Mittelalter zu tun hat, läuft man jemanden mit einem Dudelsack über den Weg. Das passt einfach. Dabei darf man nicht vergessen: Es ist nicht das authentische Mittelalter, sondern ein Wunsch-Mittelalter, das wir erschaffen.

Auf Mittelaltermärkten oder beim LARP zum Beispiel.

Im Berufsleben und auch im normalen Leben haben wir eine Art Korsett. Was wird von uns erwartet? Im Mittelalter kann ich mir jeden möglichen Kokolores ausdenken, das ist alles in Ordnung. Man trifft Leute, die so sind, wie sie sein wollen. Die sind viel entspannter. Ich fühle mich da einfach sauwohl.

Beim Mittelaltern bin ich der, der ich tatsächlich bin. Man sagt mir nach, dass ich extrovertiert wäre. Ich habe es schon gern, dass die Leute mich zur Kenntnis nehmen. Wenn ich der Meinung bin, jetzt möchte ich ein kühner Streiter sein, dann bin ich ein kühner Streiter. Und wenn ich ein flink davoneilender Feigling sein will, dann ist das auch kein Problem.

Doc war früher mein Spitzname in der PC-Szene der 80er-Jahre. Ich habe dann Docatius daraus gemacht. Das klingt mittelalterlicher. In der Mittelalterszene gibt sich üblicherweise jeder einen mittelalterlich anmutenden Namen. Die meisten Leute kenne ich sogar nur anhand ihrer Mittelalternamen.

Manchmal, aber mehr so nebenbei. Ich habe auch schon drei Jahre Knappschaft hinter mir, bin Richter gewesen, ein Agent und auch mal Zeitungsherausgeber. Mittlerweile bin ich Händler. Dudelsack spiele ich eher auf Mittelaltermärkten.

Beim LARP gibt es keine Zuschauer, da gibt es nur Teilnehmer. Beim Mittelaltermarkt versuchen wir ein Ambiente zu schaffen für die Besucher. Wenn uns keiner hört, gehen wir untereinander wie im Alltag um.

Die Leute haben das gerne so, weil sie denken, das ist bestimmt mittelalterlich. Wenn man wirklich echtes Mittelhochdeutsch sprechen würde, würden einen die Leute nicht verstehen.

Bei uns eher selten, wenn wir alles authentisch machen, gibt es keine Elfen, keine Zwerge, keine Magie und vor allem wären wir sehr eingeengt. In einer Epoche gehen nur gewisse Dinge. Wir müssten zum Beispiel die irischen Flötenspieler wegschicken. Achten wir hingegen auf das Ambiente, erfüllen wir das, was die Leute auf dem Markt sehen wollen. Wir haben völlige Narrenfreiheit. Alles, was schon mal in einem Fantasy oder Mittelalterfilm war, können wir bringen.

Wir arbeiten sehr hart daran, eine Kulisse aufzubauen und die Erwartungshaltung zu erfüllen, dass es mittelalterlich aussieht. Wenn man mit einem Dudelsack in normaler Kleidung rumspringt, passt es nicht.

Wenn es alt und abgeranzt aussieht, ist das gut. Man sollte kreativ sein; frisch gekauft sieht zum Beispiel meist zu neu aus. Am Gürtel trage ich eine lederne Handytasche schlechter Qualität. Deshalb sieht sie auch so abgewetzt aus. Das andere ist eine alte Damenhandtasche vom Flohmarkt. Schlichte Jogginghosen ohne Aufdruck sehen so aus wie eine Wollhose.

Zur Person

Klaus Kessler (57) war früher im Wach- und Sicherheitsgewerbe tätig. Mit seinem Dudelsack ist er als Docatius auf Mittelaltermärkten in der Region unterwegs. In seiner Freizeit fährt er zudem gerne Motorrad und dreht Youtube-Videos.