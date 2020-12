Die Familie Becker aus Wilstedt (von links): Stefan Becker mit Liz Starokosz im Arm, Tamina Becker, Ina Starokosz, Ted Starokosz, Rita Becker, Jochen Becker, Luna Becker, Nadja Becker, Michael Becker, Franziska Bubas und Kai Becker. Vorne: Hund Bonnie. (BECKER)

Wilstedt. Wenn's hart auf hart käme, könnte die Familie Becker aus Wilstedt ein Feuer wohl ganz alleine löschen. Denn alle acht erwachsenen Mitglieder dieser Familie – Vater, Mutter, die drei Söhne und deren Frauen – alle sind sie bei der Feuerwehr.

Jochen Becker ist mit seinen 60 Jahren nicht nur das Familienoberhaupt, sondern auch noch Chef der freiwilligen Feuerwehr Wilstedt. Seit 2003 ist er Ortsbrandmeister, davor war er schon 18 Jahre Stellvertreter. Eingetreten in die Feuerwehr ist Jochen Becker 1983. Zwei Jahre zuvor war er nach Wilstedt gezogen, er wollte Anschluss finden. Da traf es sich, dass sein Schwiegervater bei der Feuerwehr war, und die ließ Jochen Becker nicht mehr los. „Ich habe das keinen Tag bereut“, sagt er, „etwas Besseres hätte mir nicht passieren können.“ Der Zusammenhalt, die Kameradschaft, all das möchte er nicht missen. Die 58 Aktiven bildeten eine engagierte Truppe, man helfe sich untereinander.

Beckers Frau Rita ist 1989 in die Wilstedter Feuerwehr eingetreten. „Gitta Nase und ich waren damals die ersten Frauen überhaupt“, sagt die Hauptfeuerwehrfrau, die zudem auch Kassenwartin ist. „Jochen hat immer von seinen Rettungseinsätzen erzählt, da wollte ich irgendwann mal mit.“ Heute habe die Wehr neun aktive Frauen in ihren Reihen. Der ehrenamtliche Einsatz für andere, das sei ihr und ihrer Familie wichtig. Vor einigen Jahren hat sie sich sogar zur Notfallseelsorgerin für Einsatzkräfte und Betroffene ausbilden lassen. „Das Gefühl, den Menschen was Gutes mitgegeben zu haben in einer schwierigen Situation, das ist eine große Befriedigung für mich“, sagt Rita Becker. Das könne einen schon mal sehr mitnehmen, sagt sie, doch könne sie gut damit umgehen. „Wenn ich nach Hause komme, muss ich erst mal was machen, um wieder runterzukommen. Dann putze ich Fenster.“

Auch die nächste Generation hat sich komplett der Feuerwehr verschrieben. Stefan Becker, mit 34 der älteste Sohn, ist mit elf Jahren in die Wilstedter Wehr eingetreten, wo er Pressewart ist und sich zusammen mit Vater, Mutter und Bruder Kai um die Ausbildung der Einsteiger kümmert. Auf Samtgemeindeebene ist er Atemschutzwart. 2010 hat er sein Hobby zum Beruf gemacht, indem er in Bremen zur Berufsfeuerwehr ging. Dort lernte er seine Partnerin Ina Starokosz kennen.

Sohn Michael Becker, 32, ist seit 22 Jahren dabei, seine Frau Nadja schloss sich 2012 der Wilstedter Feuerwehr an. Sie absolvierte einen Funkerlehrgang und ist Atemschutzgeräteträgerin. Kai Becker, mit 29 der jüngste Sohn, ist vor 19 Jahren eingetreten, seine Partnerin Franziska Bubas begann 2017 ihre Truppmannausbildung.

So gerne Jochen Becker Feuerwehrmann ist – so richtig sicher, dass er sich noch einmal als Ortsbrandmeister für weitere sechs Jahre zur Wahl stellt, ist er im Moment nicht: Der bürokratische Aufwand werde immer größer, meint er. Andererseits möchte er schon gerne als Feuerwehrchef erleben, dass das alte Wilstedter Feuerwehrhaus durch einen zeitgemäßen Neubau ersetzt wird. „Mit Blick auf mögliche Zusammenlegungen mit kleineren Nachbarwehren sollte man hier vorausschauend planen“, so Becker.

Nun ist aber erst einmal Weihnachten, und da geht es auch bei den Beckers beileibe nicht nur um Brandschutz und Hilfeleistungen. „Wir haben auch ein Privatleben“, sagt Jochen Becker, und in diesem ist er zuständig fürs Essen am ersten Weihnachtstag, zu dem es diesmal Pute gibt. Wegen Corona kommen die Kinder und Enkel diesmal in Etappen verteilt. An Heiligabend gibt es seit Jahren selbst gemachte Hamburger. Die haben sich die Kinder gewünscht, als sie noch klein waren, statt Würstchen. „Hamburger gibt es auch dieses Jahr, auch wenn wir am 24. Dezember nur zu zweit sind.“