Die Erfolgskomödie "Landeier – Bauern suchen Frauen" wird im Theater Worpswede wieder aufgenommen und anschließend fortgesetzt. (fr)

Der November steht im Theater Worpswede komplett im Zeichen der Landeier. Die Bühne im Kulturzentrum Alte Molkerei nimmt zu Beginn seiner neuen Spielzeit beide Teile der Erfolgskomödie wieder auf. Zunächst läuft ab Freitag, 1. November, 19.30 Uhr, der erste Teil „Landeier (Bauern suchen Frauen)“ von Frederik Holtkamp. Ab Freitag, 22. November, gibt es dann die Fortsetzung „Landeier 2 – Jetzt geht’s zum Scheunenfest“, die neun Mal bis zum 7. Dezember läuft.

In tiefer Provinz führen die männlichen Helden der beiden Geschichten ihr beschauliches Dasein. Das einzige, was ihnen fehlt, sind passende Partnerinnen. Sie begeben sich also auf die Suche und in allerlei unterhaltsame Kapriolen. Unter der Regie von Dominik Paetzholdt und David Wehle spielen unter anderem Floriane Eichhorn, Isabell Christin Behrendt, Martina Rüggebrecht, Michael Bernhardt, Andreas Euler, Oliver Geilhardt und Jörg Schlichtkrull.

Karten zum Preis von 27 Euro gibt’s für beide Stücke im Theater an der Osterweder Straße 21, 04792/5 29 79 36, im Antiquariat Worpswede, bei der Tourist-Information an der Bergstraße oder unter www.alte-molkerei-worpswede.de.