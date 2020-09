Die Coronatests im Landkreis Rotenburg ergaben einen neuen Fall im Umfeld einer Reiserückkehrerin. (Oliver Berg)

Landkreis Rotenburg. Im Landkreis Rotenburg meldete die Kreisverwaltung an diesem Mittwoch einen neuen Fall. Dabei soll es sich um eine Kontaktperson einer Reiserückkehrerin handeln. Aktuell gibt es damit noch 16 Infizierte. Die Tests des erweiterten Personenumfelds der in der letzten Woche positiv getesteten Lehrkräfte an der Bremervörder Hauptschule und der Stadtschule Rotenburg sowie der Person in einem Rotenburger Altenheim sind allesamt negativ gewesen, so die Behörde. Infos und die aktuellen Fallzahlen stehen auf der Internetseite des Landkreises unter www.lk-row.de/corona.