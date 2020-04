Ein bisschen Wald, wie hier das Butendieker Gehölz, gibt es ja schon in Lilienthal. Nun soll nach einer Fläche für eine weitere Aufforstung gesucht werden. (Lutz Rode)

Lilienthal. Größere zusammenhängende Waldflächen sind in der Gemeinde Lilienthal rar gesät. Es gibt das Butendieker Gehölz oder das Lilienthaler Gehölz zwischen Hauptstraße und Wörpe, doch damit hat es sich fast schon. Vielleicht wird sich das in absehbarer Zeit ändern und die Gemeinde bekommt ein wenig Wald-Zuwachs: 10 000 Euro hat Lilienthal in diesem Jahr für Aufforstungsmaßnahmen bereit gestellt, die dazu beitragen sollen, mindestens einen Hektar neuen Wald zu schaffen. Als ersten Schritt hat die Politik die Verwaltung jetzt beauftragt, nach geeigneten Flächen für eine Erstaufforstung Ausschau zu halten. Sollte sie fündig werden und sollten dann auch Fördergelder fließen, könnte daraus eine große gemeinschaftliche Pflanzaktion entstehen.

Im Ausschuss für Baudienste wurde neulich über das Lilienthaler Waldprojekt und die mögliche Umsetzung gesprochen. Antreiber war die Querdenker-Fraktion, die auch den Anstoß gegeben hatte, Geld im Haushalt bereit zu halten. Ratsherr Ingo Wendelken sah Handlungsbedarf, weil viele Wälder in Deutschland zunehmend durch Trockenheit und Schädlinge massiv beschädigt sind. Bezirksförster Rüdiger Dammes aus Vollersode gab den Ratsleuten einen Überblick über die Fördermöglichkeiten und Bedingungen und ermutigte sie, die Sache weiter zu verfolgen. „Alles keine Zauberei“, sagte der Waldfachmann und verwies auf ein erfolgreiches Projekt, das vom Nabu in Osterholz-Scharmbeck mithilfe vieler Freiwilliger vor einigen Jahren verwirklicht wurde. Damals wurden Schüler und andere Freiwillige eingespannt. Das Einpflanzen der jungen Bäume übernahmen sie – ein Engagement mit sehr positiver Außenwirkung, wie Förster Dammes findet.

Moorböden nicht ideal

Davon, dass Setzlinge in die Erde gepflanzt werden, sind die Lilienthaler noch weit entfernt. Es wird sich zeigen, ob die Gemeinde irgendwo ein Fleckchen Land besitzt, auf dem sich der Traum vom Wald verwirklichen lässt. Ganz einfach werden dürfte es nicht, zumal Standorte mit Moorböden, die die Region prägen, für eine Waldanpflanzung nicht gerade ideal sind und sie überdies als wertvolle und erhaltenswerte CO2-Speicher gelten. Was geht und was nicht, muss im Einzelfall geprüft werden. Fest steht aber schon, dass es keinen Zuschuss vom Land gibt, wenn die Moorschichten auf den ausgeguckten Flächen allzu üppig ausfallen. Moor zu zerstören, damit mit Geld vom Land Wald entsteht – das wäre ziemlich widersprüchlich.

Den Grünen sind von dem Ansinnen der „Waldvermehrung“ grundsätzlich angetan, doch wäre es ihnen mit Blick auf den Klimaschutz am liebsten gewesen, die Moorflächen von vornherein bei der Standortsuche auszuschließen. Die Mehrheit im Baudienste-Ausschuss lehnte diese Einschränkung jedoch ab.

Bei der SPD hält man grundsätzlich nichts davon, jetzt mit einem solchen Wald-Projekt vorzupreschen, nötig sei ein Gesamtkonzept, in das dann auch die Idee vom neuen Wald einfließen könnte, so SPD-Ratsfrau Andrea Vogelsang. Reinhard Seekamp (Die Linke) unterstützt den Ruf nach einer großen Linie für die Gemeindeentwicklung, beim Wald würde er aber eine Ausnahme machen. „Das Forstprojekt kann einfach nicht falsch sein“, sagte er in die Ratssaal-Runde. Marcel Habeck räumte ein, er habe sich das Forstprojekt anfangs nicht recht vorstellen können, jetzt aber sei er begeistert von der Idee. Moorflächen per se von der Suche auszuschließen, davon halte er indes nichts. Querdenker Ingo Wendelken machte klar, dass es ihm darum geht, nach dem vom Rat beschlossenen Umweltpaket und dem darin enthaltenen Vorschlag zum Waldanbau zu schauen, wie die Angelegenheit nun auch umgesetzt werden kann.

7000 bis 8000 Jungbäume benötigt

Laut Bezirksförster Rüdiger Dammes können auch Kommunen Fördergelder aus dem Topf für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ beantragen. Eine Richtlinie gibt vor, was dabei zu beachten ist. Wichtig ist, dass auch der Landkreis als zuständige Waldbehörde den Plänen zustimmt. Ist das der Fall, können Anträge gestellt werden. Bis zu 85 Prozent der Kosten werden bei der Erstaufforstung von Flächen bezuschusst werden, weil die Mehrwertsteuer rausfällt, sind es effektiv um die 60 Prozent, die erstattet werden. Erst ab einer Fläche von einem Hektar werden Fördergelder gewährt. Zu den Vorarbeiten gehört auch eine genaue Standortkartierung, die Aufschlüsse über die Bodenbeschaffenheit bringt. „Hier gibt es ja eher feuchte Böden, für die die Roterle oder die Stieleiche die geeigneten Baumarten wären“, sagte Rüdiger Dammes. Für reine Laubbaumkulturen übernimmt das Land bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Die Gemeinde muss jeweils in Vorleistung gehen und erhält den Zuschuss dann rückwirkend auf Grundlage eines Verwendungsnachweises.

Der Forstexperte geht davon aus, dass man für eine ein Hektar große Fläche ungefähr 7000 bis 8000 junge Bäume benötigt, die mit 50 bis 80 Zentimetern relativ klein sind. „Man müsste mit einer hohen Stückzahl ins Rennen gehen, weil klar ist, dass nur ein Teil der jungen Bäume durchhalten wird, etwa weil sie durch Wildverbiss beschädigt werden“, sagte der Fachmann. Kalkulieren müsse man mit einem Stückpreis um die ein Euro. Das Land erkennt in seinem Förderprogramm für die Erstaufforstung auch Eigenleistungen an, zu denen auch das ehrenamtliche Einpflanzen der Setzlinge zählt. Der neue Wald muss natürlich für einen langen Zeitraum geplant sein, ansonsten müssten die Zuschüsse wieder zurück gezahlt werden. Ein langer Atem ist ohnehin angebracht: Denn bis aus den winzigen Setzlingen ein anständiger Wald wird, dauert es Jahre, wenn nicht Jahrzehnte.

Im Baudienste-Ausschuss fand der Vorschlag zur Waldvermehrung jedenfalls Zuspruch. Bei sechs Ja-Stimmen und drei Enthaltungen empfahl das Gremium, mit der Suche nach geeigneten Flächen in kommunaler Hand zu beginnen. Abgelehnt wurde der Grünen-Antrag, Moorböden auszuklammern.