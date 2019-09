Anne Hinz, Bürgermeister Kristian Tangermann und Heinz-Hermann Schnaars auf und an der neuen Sitzbank mitten in Frankenburg. (Lutz Rode)

Lilienthal. Dass sich gemeinsam viel schaffen lässt und auch unkonventionelle Wege zum Ziel führen, dafür gibt es jetzt in der Lilienthaler Ortschaft Frankenburg ein passendes Beispiel: Mitten im alten Dorfkern an der Ecke Auf der Frankenburg/Heinrich-Schmidt-Barrien-Weg steht seit einigen Tagen eine selbst gebaute Sitzbank. Und ein Tisch gehört auch dazu. Unter einer alten Eiche können Ausflügler dort nun verweilen oder die Frankenburger können sich zu einem Nachbarschaftsschnack treffen.

Die Sitzgruppe ist ein echtes Gemeinschaftswerk: Die Anregung dazu gab die Frankenburgerin Anne Hinz, nachdem sie in Eickedorf so etwas Ähnliches entdeckt hatte. Dann landete der Vorschlag im Dorfentwicklungsprogramm für die „Vier-Dörfer-Region“. Und eine reine Papiersache wäre die Idee wohl auch auf absehbare Zeit noch geblieben, wenn sich nicht Heinz-Hermann Schnaars bei der Gemeinde dahinter geklemmt hätte.

Die Bank selber hat die Lilienthaler Initiative „blühfläche.de“ zur Verfügung gestellt, der mehrere Landwirte angehören und die ein Patenschaftsmodell für Blühweiden ins Leben gerufen hat. Die Klinkersteine waren ursprünglich in der Straße Auf der Frankenburg verbaut und wurden für den neuen Platz aufgehoben. Der Lilienthaler Bauhof kümmerte sich um die Pflasterung der Fläche und stellte auch einen Papierkorb auf. Jetzt muss nur noch der frisch ausgesäte Rasen richtig sprießen.

Ein Antrag auf Fördergelder aus dem Dorfentwicklungsprogramm ist nicht mehr nötig. Auf der Prioritätenliste, so berichtete Bürgermeister Kristian Tangermann bei der kleinen Einweihungsrunde am Dienstag, hätte die Bank ohnehin noch weiter unten gestanden. So aber ist das Ensemble schneller Wirklichkeit geworden als gedacht.