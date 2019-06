Das neue Außengelände in der Dependance der Kita St. Marien wurde naturnah gestaltet und aus Spenden finanziert. (Christian Kosak)

Lilienthal. Die Krippenkinder halten stolz den Gartenschlauch und gießen die noch jungen Pflanzen im neuen Außengelände der Kindertagesstätte St. Marien in Lilienthal. Der Konzeptspielplatz in der Dependance Im Bruch unweit des Haupthauses an der Klosterstraße ist ein Geschenk, das aus Spenden finanziert wurde. Am Sonnabend feiert die erste Lilienthaler Kita ihren 50. Geburtstag. Erzieher und Erzieherinnen, Jungen und Mädchen, Väter und Mütter freuen sich auf den Festtag.

Seit 20 Jahren ist Ilse Wahlers Leiterin der Einrichtung. Die 63-Jährige wird im Herbst in den Ruhestand gehen. Sie ist diejenige, die die Entwicklung der Kita hautnah miterlebt hat. „Am Anfang waren hier nur 58 Kinder“, erzählt sie. Damals war die Betreuungszeit noch von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr. Dabei besuchten die Kinder entweder eine Vormittags oder eine Nachmittagsgruppe. Eine ganztägige Betreuung gab es nicht. „Die Kinder wurden auch erst ab fünf Jahren aufgenommen, als Vorbereitung auf die Schule“, erzählt sie.

Heute besuchen 85 Jungen und Mädchen im Alter von ein bis sechs Jahren die Kita in der Zeit von sieben bis maximal 16 Uhr. Sie werden von 16 pädagogischen Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter betreut. „Nach wie vor ist es selten, dass junge Männer den Beruf des Erziehers ergreifen“, weiß Ilse Wahlers. Jerome Blum aus Bremen-Nord hat sein Interesse für die Arbeit mit den Kleinsten in einem freiwilligen sozialen Jahr entdeckt. Der 22-jährige Sozialassistent spielt mit den Kindern im alten Außengelände im Schatten der noch älteren Bäume. Das grüne Paradies mitten im Ortszentrum, im Rücken des neuen Rossmann-Gebäudes, ist eine Entdeckung für jeden Besucher.

Im Hauptgebäude laufen die Vorbereitungen für das große Geburtstagsfest. Hinter Mauern des 250 Jahre alten Fachwerkhauses ist es kühl trotz sommerlicher Temperaturen. Die verschiedenen Funktionsräume sind verweist. Die Kinder sind bei dem Wetter draußen. Im Bauraum warten Burgen und Brücken aus Bauklötzen auf ihre Weiterentwicklung. Die Kinder haben Namensschildchen davor gelegt, damit jeder weiß, wem welcher Bau gehört und dieser stehen bleiben soll. „Das klappt meistens, aber nicht immer“, lacht die Leiterin. Im Toberaum reicht die selbstgebaute Kletterwand bis an die Decke. Väter haben den Dschungel aus Tunneln und Netzen in ihrer Freizeit gebaut.

Kräutergarten für die Sinne

In der Küche ist Brigitte Pfarr mit der Zubereitung des Mittagessens beschäftigt. Heute gibt es Seelachs mit Kartoffeln und Schnittlauchquark. Zwischen 60 und 70 Portionen sind es jeden Tag, die im großen hellen Gemeinschaftsraum auf der Diele verzehrt werden. Geburtstagskinder dürfen sich ein Lieblingsessen wünschen. Brigitte Pfarr verrät den Favoriten: „Nudeln mit Tomatensauce und Schokoladenpudding zum Nachtisch.“ Sie versuche, auf die Essenswünsche einzugehen, aber ab und zu müsse auch etwas Neues probiert werden. Die ersten, die zum Essen kommen, sind die Krippenkinder.

Ilse Wahlers schwärmt von dem neuen, naturnahen Garten im ehemaligen Arzthaus, das erst vor drei Jahren dazu kam. 20 000 Euro Spenden hat der Kindergarten dafür erhalten, von den Lions, den Rotariern, ein Herz für Kinder und der Bingo-Umweltstiftung. Ein bekannter Optiker spendete Pflanzen, damit das Konzept von Thomas Benjes umgesetzt werden konnte. Jetzt fließt das Wasser unter einer kleinen Holzbrücke her. Baumstämme liegen wie Mikados da und laden zum Balancieren ein. Tipis in Form von Bienenkörben bieten Rückzugsmöglichkeiten. Ein Kräutergarten schärft die Sinne.

In der Kita gibt es keine festen Gruppen. Schon 1984 setzte das Team ein offenes Konzept um. Fortan trafen sich die Kinder nur noch zum Morgenkreis in der Stammgruppe, um danach in die verschiedenen Funktionsräume auszuschwärmen. Neben dem Bewegungs- und Bauraum sind dies der Malraum, die Werkstatt und der Puppenspielraum. „Die Eltern waren besorgt, dass sich ihre Kinder in dem großen Haus ohne feste Gruppe nicht zurechtfinden würden“, erzählt Ilse Wahlers von den Anfängen im damals frisch sanierten Haus. „Wir konnten sie überzeugen, dass die Kinder sich so freier entfalten.“ Ganz nebenbei hat das offene Konzept einen weiteren Vorteil: Bei Personalengpässen lassen sich Vertretungen besser organisieren, weil die Kinder nicht auf eine Person fixiert sind.

Auf dem Dachboden liegen die Schätze aus 50 Jahren Kindertagesstätte. Unter anderem finden sich dort Kunstwerke, signiert von James Rizzi. Der Pop-Art-Künstler hat seine Spuren in der Kita hinterlassen. In einem Wäschekorb warten die religionspädagogischen Figuren auf ihren Einsatz. „Das ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit“, sagt die Leiterin, die die Figuren gemeinsam mit Erzieherin Nicole Rugen an Wochenenden in Handarbeit fertigt. Die Stoffpüppchen haben keine Gesichter, aber sie lassen sich biegen. Je nach Körperhaltung drücken sie ein Gefühl aus. „Es ist unsere Art, den Kindern Empathie beizubringen“, erklärt Ilse Wahlers.

Im Flur steht bereits die Stellwand mit den Zeitungsartikeln aus 50 Jahren Kita. Da ist das Richtfest für den Erweiterungsbau 2009 genauso festgehalten wie das Rizzi-Projekt 2010. Am Sonnabend können die Besucher des Geburtstagsfestes in Erinnerungen schwelgen und die Neuheiten im Außengelände entdecken. Von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr heißt es „Happy Birthday“.