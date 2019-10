Ilse Zink (rechts) tauscht sich mit Lisa Marie Schauer und dem Naturfotografen Florian Smit über deren Borneo-Aufenthalt aus. (Armbrust)

Landkreis Osterholz. In eine ungewöhnliche, bunte Welt können die Besucher des Kreishauses derzeit im Foyer eintauchen. Dort hängen großformatige Fotos des Naturfotografen Florian Smit aus Pennigbüttel. Sie sind auf Alu-Dibond zu sehen. Das verleiht ihnen einen besonders intensiven Ausdruck. Dibond ist eine Marke für ein steifes Verbundmaterial. Es besteht aus zwei Aluminiumschichten, die mit einem Polyethylenkern thermisch verbunden wurden.

Die Fotos Smits stammen von einem achtwöchigen Aufenthalt auf Borneo. Borneo, eine Insel im Malaiischen Archipel in Südostasien, ist nach Grönland und Neuguinea die drittgrößte Insel der Welt. Begleitet hat den Pennigbüttler dabei seine Freundin Lisa Marie Schauer. Nahaufnahmen, wie die eines Käfers mit dem Titel „Antenne“ sind zu sehen. Ein Wasserfall ist mit „Paradies“ überschrieben, ein Borneo-Zwerg-Elefant mit „König des Waldes“. Wobei dieser Elefant immerhin doch bis zu 2,50 Meter groß wird. Die Ausstellung selbst hat das Thema „Überreste eines Paradieses“.

Landrat Bernd Lütjen eröffnete die Ausstellung. Die Fotos seien auch eine Mahnung, so Lütjen, denn sie wiesen auf eben die Überreste eines Paradieses, die uralten Regenwälder Borneos, hin. „Da ist etwas nicht mehr im Lot und nicht mehr, wie es einmal vor 20, 30 Jahren war.“ Andererseits bestechen die Bilder nach Lütjens Worten mit ihrer Schönheit und mit beeindruckenden Tieraufnahmen.

Zur Eröffnung gehörte auch ein Bilder- und Filmvortrag von Smit und Schauer zu ihrer Borneo-Reise im großen Saal des Kreishauses. Das Paar betonte dabei einerseits die Schönheit, Vielfalt und Einzigartigkeit des Regenwaldes und der Natur der Insel. Andererseits fanden die beiden auch nachdenkliche Worte über die Ausbeutung der Natur und der Menschen. Atemberaubende Licht- und Farbspiele sind auf Fotos vom nächtlichen Sternenhimmel zu sehen, in Nebelwäldern aus der Höhe eines Turmes einer Wetterstation aufgenommen, oder in einem sich hingießenden Wasserfall. Berührend sind die Nahaufnahmen von Nasenaffe, Makake oder Orang-Utan. Über die Begegnung mit den Elefanten sagt der 26-jährige Smit: „Die sind leise unterwegs. Dann ist es unfassbar, so ein großes Tier zu treffen.“ Aber auch der Borneo-Zwerg-Elefant sei vom Aussterben bedroht.

Bezaubernd und bedrückend

Das Paar unternahm im Zuge seiner Reise auch einen Trip zum Schwefelvulkan Iljen auf Java. Wenngleich sie von dort bezaubernde, lichttaumelnde Bilder mitbrachten, so stimmte es doch bedrückend zu hören, unter welchen brutalen Bedingungen Arbeiter aus diesem Vulkan den Schwefel abtragen. Smit zufolge müssen die Arbeiter den Schwefel nur notdürftig geschützt bergen und zu Fuß in kiloschweren Körben ins Tal bringen.

Als ein „erschreckendes Thema“ bezeichnen die beiden Weltreisenden die Produktion von Palmöl. Es steckt in vielen Supermarktprodukten wie Keksen und Margarine, Schminke und Waschmittel. Doch um die entsprechenden Bäume zu pflanzen, um also Anbauflächen zu schaffen, muss der Regenwald weichen. Und laut Smit verschwinden mit den Bäumen seltene Tierarten wie Orang-Utan und Borneo-Zwergelefant.

Die nächste Ausstellung des Naturfotografen wird am Sonntag, 29. März 2020, in der Galerie des Kunstvereins auf Gut Sandbeck eröffnet. Sie hat „Skandinavien: Unberührte Wildnis“ zum Thema. Weitere Informationen zu dem Borneo-Aufenthalt und mehr gibt es auch auf der Internetseite des Fotografen unter www.floriansmit.com. Die Ausstellung im Kreishaus an der Osterholzer Straße läuft bis zum 23. Dezember.