Ob die Halter dieser Fahrzeuge wirklich alle bei Aldi einkaufen? Mit einer neuen Parkraumüberwachung will Aldi das Fremdparkerproblem bewältigen. Wer länger als eine Stunde auf dem Parkplatz in Worpswede steht, muss zahlen. (Lars Fischer)

Worpswede. Mit einer neuartigen Parkplatzüberwachung versucht der Aldi-Konzern an einigen Standorten, das Fremdparker-Problem zu bewältigen. Wie berichtet, wird zum Beispiel der Parkplatz am Aldi-Markt in Worpswede von einem Dienstleister überwacht. Überschreitet ein Fahrzeug die Höchstparkdauer von einer Stunde, wird eine Vertragsstrafe von knapp 20 Euro fällig. Da der Parkplatz auch von Besuchern der nahe gelegenen Music Hall genutzt wurde, hat die Überwachung zu allerhand Unruhe geführt.

Nach Auskunft eines Aldi-Sprechers soll das System helfen, den Kunden während der Öffnungszeit ausreichend Parkraum zu bieten. An einigen Standorten gebe es aber Probleme mit Fremdparkern. Auch in Worpswede habe es diesbezüglich Kundenbeschwerden gegeben, so der Sprecher: „Sie konnten zu manchen Zeiten keinen Parkplatz mehr bei uns finden, was allerdings nachweislich nicht am hohen Kundenaufkommen lag.“

Das Überwachungssystem soll so funktionieren: Erkennen die in der Bodenfläche der Parkbucht installierten Sensoren ein abgestelltes Fahrzeug, beginnt die Zeiterfassung. Wird die Parkzeit überschritten, kommt ein Servicemitarbeiter des Dienstleisters Safe Place vorbei, bringt eine Zahlungsaufforderung am Fahrzeug an und notiert sich das Kennzeichen. Wird die Vertragsstrafe fristgemäß gezahlt, werden die Daten gelöscht. Bezahlt der Fremdparker nicht, ermittelt Safe Place den Fahrzeughalter bei der Kfz-Zulassungsstelle. Die Zahlungsaufforderung wird dann per Post zugestellt.

Das Unternehmen betont, dass sich dahinter kein Geschäftsmodell des Aldi-Konzerns verbirgt: „Es besteht kein Vergütungsanspruch von Safe Place gegenüber Aldi Nord.“