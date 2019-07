Hans Ganten und Henner Frevel (von links) sind Geschäftsführer der Firma Triangel, die das Baugebiet plante und als Bauherr realisiert. Sie betonen vor allem den Nachhaltigkeitsgedanken des Projekts.

Worpswede. „Lassen Sie uns lieber im Büro treffen und mit unserem Wagen fahren“, schlägt Henner Frevel vor. Das erscheint sinnvoll, denn auf der Großbaustelle herrscht reichlich Betrieb. Mehr als 200 Arbeiter sind täglich im Worpsweder Baugebiet „Triangel“ unterwegs; auf rund zweieinhalb Hektar entsteht Wohnraum für 150 Menschen, dazu ein Seniorenheim, eine Kita, einige Geschäfte. Frevel und Hans Ganten sind die Investoren, die rund 20 Millionen Euro hin- und herbewegen.

Die Fahrt zur Baustelle in Osterwede, hinter dem Edeka-Supermarkt, bietet Frevel aber auch Gelegenheit, eine der Besonderheiten des Projekts direkt vorzuführen: Die Investoren haben ein Elektroauto gekauft, dass nach Ende der Bauzeit zum Carsharing vor Ort bleiben soll. Die Idee ist, dass sich nachhaltige und zukunftstragende Ansätze nicht der Profitorientierung unterordnen müssen. Keiner will Geld verlieren, auch Frevel und Ganten nicht. Sie wollen mit diesem Projekt aber auch zeigen, wie gesellschaftliche, ökologische und ökonomische Herausforderungen unter einem Hut zu bekommen sind.

Dass die Herausforderungen gerade in diesem Areal groß sind, lässt sich noch immer deutlich erkennen. Während am nördlichen Ende schon das erste Haus bezogen ist, werden im südlichen Bereich noch die Erdarbeiten für die Fundamente der letzten Häuser erledigt. Lange habe sich keiner an dieses Gebiet herangetraut, erzählt Ganten, der viele Jahrzehnte als Ortspolitiker die Entwicklung der Gemeinde mitgestaltet hat. Der Moorboden und der angrenzende Wald sind sensibles Terrain, die Auflagen des Naturschutzes hoch.

Frederike, Gabi, Thomas und Johanna Stellhorn (von links) sind die ersten Bewohner im neuen Quartier. Sie leben mit der Baustelle vor ihrer Haustür.

Herausforderung Moorboden

Eine Art „Black Box“ sei das Bauen im Moor, meint Henner Frevel. Man wisse trotz aller Probebohrungen nie so ganz genau, auf was man stoße. So musste deutlich mehr Torf ausgehoben und durch Sand ersetzt werden, als zunächst gedacht. 30 000 Kubikmeter waren es letztendlich, 1500 Lastwagen-Ladungen Moorboden, der teilweise bis auf zweieinhalb Meter Tiefe ausgekoffert wurde. Rund eine halbe Million Euro habe das gekostet, nahezu alle Rücklagen und Puffer habe man sozusagen im Moor versenkt.

Ein paar Haufen brauner Erde erinnern noch daran, während die letzten Ladungen Sand in die noch offenen Baugruben gefahren werden. Ein Teil des Moors wird vor Ort für die Grünflächen als Mutterboden wieder verwendet, den überwiegenden Teil haben Bauern in der Region auf ihren Flächen ausgebracht. Die Ausgleichsflächen, die die Bauherren dafür renaturieren mussten, sind immens: Allein 81 000 Quadratmeter waren in Worpswede zu bearbeiten, hinzu kommt eine Zahlung von 70 000 Euro für Aufforstungen in Schwanewede, weil vor Ort kein entsprechendes Forststück verfügbar war. Trotz all dieser Auflagen gab es Kritik an dem Bauprojekt: Manch einer fand, gerade die Idee des nachhaltigen Bauens passe einfach nicht zu diesem Stück schützenswerter Landschaft. Henner Frevel sagt, die Kritiker seien mittlerweile verstummt. Ob sie resigniert oder vom Konzept überzeugt sind, lässt er offen.

Die erste öffentliche Tiefgarage im Künstlerdorf befindet sich unter dem zukünftigen Altenheim. Sie soll helfen, Autos aus dem Ortsbild herauszuhalten. Eine Ladesäule für E-Automobile wird noch installiert. (Lars Fischer)

Die erste Familie ist da

Der Wald, der an die Baufenster angrenzt, blieb aber unangetastet. Er gibt dem Kind den Namen. Wenn es auch aufgrund seines Zuschnitts „Triangel“ genannt wird und die Betreibergesellschaft ebenfalls diesen Namen bekam, heißt es offiziell „Quartier am Wald“. Das Grün bildet quasi den Kontrast zum Tohuwabohu auf der Baustelle. Frevel, eigentlich genauso wie Ganten längst im Rentenalter, beginnt seinen Arbeitstag morgens um 6 Uhr mit dem Einweisen der Gewerke. Hier sind noch die Tiefbauer mit schwerem Gerät zugange, dort geht es bereits um die letzten Feinarbeiten und Installationen. Dazwischen ist so ziemlich jede Baustufe zu finden.

Und ganz am Ende wohnt Familie Stellhorn. Sie ist Anfang Juli als erste bereits eingezogen, bis Ende des Jahres sollen dann alle Nachbarn da sein. „Ab 17 Uhr kann man sich hier schon zu Hause fühlen“, sagt Gabi Stellhorn. Ihr Mann Thomas kommt gerade vom Joggen zurück, einmal aus der Haustür, über ein paar Baumaterialien klettern und schon ist er in der Natur. So hat sich die junge Familie das vorgestellt. Eigentlich wollten sie schon vor drei Jahren von Stuhr ins Künstlerdorf ziehen, aber sie fanden kein passendes Haus und landeten zunächst in Osterholz-Scharmbeck.

Die beiden Töchtern Frederike und Johanna gehen schon in die Kita des SOS-Kinderdorfs in Worpswede. Ab August hätten sie aber auch eine Einrichtung noch näher vor der Haustür. Inmitten des Baugebiets mit seinen 20 Doppelhaushälften, sechs Reihenhäusern und fünf Wohnhäusern mit je vier Wohnungen steht ein zentrales Gebäude, das eine Kindertagesstätte, ebenfalls vom SOS-Kinderdorf betrieben, und ein Seniorenheim vereint. Und auch unter diesem Gebäude liegen verbindende Elemente, die das Baugebiet von anderen unterscheidet: Nicht ganz ohne Stolz zeigen Ganten und Frevel die Tiefgarage, die dafür sorgen soll, dass später nicht zu viele Autos die Wege zuparken.

Das Quartierskonzept kommt gut an

Daran angrenzend ist ein Blockheizwerk untergebracht, das das komplette Quartier, das ausschließlich aus Niedrigenergiehäusern besteht, mit Fernwärme versorgt. Gerne hätten die Bauherren dazu Erdwärme genutzt, das erwies sich aber als zu kostspielig. Nun läuft die Anlage mit Gas, das sei allen Experten zufolge die sauberste Lösung, meint Frevel. Die Ladesäule für das E-Auto soll demnächst in die Garage gebaut werden.

Das Konzept des Quartiers kommt an, von den 20 Wohnungen sind 19 verkauft, von den 20 Doppelhaushälften sind 16 weg, die Reihenhäuser sind ausverkauft. Allerdings haben nur vier junge Familien zugeschlagen, viel weniger als sich die Initiatoren erhofft hatten. Für Frevel liegt das weniger an den Preisen, sondern daran, dass seiner Meinung nach Banken bei der Finanzierung zunehmend kritischer seien. Er und Ganten haben es jedenfalls nicht bereut, für dieses Projekt ins Risiko zu gehen. Aber für sie ist auch klar: Noch mal wollen sie ihr Rentnerdasein nicht so massiv infrage stellen. Jetzt müssen Jüngere ran.