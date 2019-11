Christian Meyer-Hammerström sowie Maike Chuttek-Kölpin und Patrick Grotheer vom Roten Kreuz (von links) stellen das neue Angebot vor. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. „Die Idee ist eigentlich auf informeller Ebene entstanden“, verriet Christian Meyer-Hammerström, Geschäftsführer der Osterholzer Stadtwerke. Er treffe bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen im Landkreis immer wieder auf Vertreter von im Landkreis ansässigen Verbänden und Organisationen. Dabei komme er mit vielen Ehrenamtlichen ins Gespräch. Man tausche sich aus, welche Angebote die einzelnen Organisationen für die Bewohner des Landkreises bereitstellen und stelle manchmal fest, dass sich die Angebote sogar ergänzen.

So wie beispielsweise beim Hausnotruf, den das Deutsche Rote Kreuz (DRK) für die Bewohner des Landkreises bereitstellt. „Der Hausnotruf etwa ergänzt hervorragend das Dienstleistungspaket der Osterholzer Stadtwerke“, erläuterte Meyer-Hammerström. Schon seit Jahren weitet das Energieunternehmen sein Angebot weit über Strom, Erdgas und Wasser hinaus aus. Inzwischen können die Kunden der Osterholzer Stadtwerke zusätzlich Verträge für ihre Heizungs- oder Fotovoltaik-Anlagen sowie Treppenlifte und Alarmanlagen nutzen; jetzt kommt mit dem Hausnotruf eine fünfte Dienstleistung für Eigenheimbesitzer hinzu. Bekanntlich ziehen viele ältere Menschen einen Lebensabend in den eigenen vier Wänden vor. Der Hausnotruf bietet dabei den Senioren – aber auch ihren Angehörigen – die Gewissheit, dass in Notsituationen rasche Hilfe kommt.

Nicht nur für medizinische Notfälle

„Schon 415 Menschen im Landkreis nutzen das Angebot des Deutschen Roten Kreuzes“, erläuterte Patrick Grotheer, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Osterholz. Das Hausnotrufsystem besteht aus einer Teilnehmerstation, die an das Festnetztelefon angeschlossen wird, und einem kleinen Notrufsender, der am Handgelenk oder als Anhänger an einer Kette getragen werden kann.

Wird durch Drücken der Notruftaste ein Notruf ausgelöst, hat der DRK-Mitarbeiter in der Hausnotrufzentrale sofort alle nötigen Informationen auf seinem Computerbildschirm und kann, je nach Situation, sofort die Angehörigen, die Nachbarn oder den Rettungsdienst verständigen.

„Der Hausnotruf kann dabei nicht nur in medizinischen Notfällen eingesetzt werden“, verdeutlichte Christian Meyer-Hammerström. Auch wer unliebsame Personen auf dem Grundstück bemerke oder nachts verdächtige Geräusche wahrnehme, könne über den Hausnotruf Hilfe erhalten. Durch die nun entstandene Kooperation mit dem DRK-Kreisverband bieten die Osterholzer Stadtwerke den Hausnotruf mit einem Rabatt von vier Euro für dann monatlich 34,99 Euro an, angelehnt an das Energie-Komfort-Paket „Der Clevere“.

Maike Chuttek-Koelpin, Fachberaterin für den Hausnotruf beim DRK in Osterholz-Scharmbeck machte zudem darauf aufmerksam, dass ein Kostenzuschuss für die technische Ausstattung des Hausnotrufdienstes bei der Pflegekasse als Hilfsmittel beantragt werden kann, sofern ein Pflegegrad vorliegt. „Bei Interesse an einem Hausnotrufdienst beraten wir die Kunden ausführlich, fragen solche Punkte ab und weisen die Kunden auf mögliche Kostenzuschüsse hin“, erklärte Chuttek-Koelpin.

Sicher fühlen in eigenen vier Wänden

„Mit unseren Angeboten wollen wir die Lebensqualität der Bürger im Landkreis weiter verbessern“, betonte Christian Meyer-Hammerström, der nach eigenen Angaben bereits in seiner Familie gute Erfahrungen mit dem Hausnotrufdienst gemacht hat. „Die Menschen sollen sich in ihren eigenen vier Wänden sicher und geborgen fühlen.“

„Besonders in den etwas abgelegeneren Regionen des Kreisgebietes ersetzt der Hausnotruf die gute Nachbarschaft“, weiß auch Patrick Grotheer. „Gerade im Teufelsmoor haben wir einige ältere Kunden, deren Häuser weitab von der Straße stehen und deren nächster Nachbar gut einen halben Kilometer entfernt wohnt.“ Mit dem kleinen Knopf am Handgelenk oder um den Hals fühlen sich die Menschen trotz allem nicht alleingelassen, so der Rotkreuzler. Und Maike Chuttek-Koelpin ergänzt: „Selbst wenn der Knopf einmal aus Versehen gedrückt wird, ist das nicht schlimm. Das klärt sich schnell über die direkte Ansprache zwischen der Teilnehmerstation und der Notrufzentrale.“

Weitere Informationen und persönliche Beratung zum Hausnotrufdienst bieten die sieben Kundenzentren der Osterholzer Stadtwerke in Lilienthal, Grasberg, Worpswede, Osterholz-Scharmbeck, Ritterhude, Schwanewede und Hambergen an. Maike Chuttek-Koelpin vom DRK-Kreisverband ist ebenfalls unter Telefon 04791/ 92 00 18 oder per E-Mail an chuttek-koelpin@drk-ohz.de ansprechbar.