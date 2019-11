Das Abfallkonzept im Landkreis hat sich nach Ansicht der Fachleute bewährt. Zukünftig sollen aber noch weniger Schadstoffe in den Restmüll wandern. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Zu positiven Dingen müssten die Politiker nicht unbedingt etwas sagen, bemerkte Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion). Er reagierte auf einen fragenden Blick von Martin Kai Köpke (CDU), Vorsitzender des Kreisausschusses für Abfallwirtschaft. Bei vielen Themen gab es kaum Nachfragen. Gänzlich sprachlos waren die Mitglieder des Gremiums in ihrer jüngsten Sitzung aber nicht. Sie befassten sich mit der Entwicklung des Eigenbetriebs Kreisabfallwirtschaft Osterholz, dessen Wirtschaftsplan und der Fortschreibung des entsprechenden Konzeptes.

Im laufenden Jahr wird laut Dezernatsleiter Werner Schauer ein Fehlbetrag in Höhe von rund 33 000 Euro gerechnet. Die Zahl ergibt sich aus einer Hochrechnung des Halbjahresergebnisses. Dem stehen Nachforderungen gegenüber, die erst nach der Endabrechnung der Gebühren feststehen. Sie werden auf 250 000 Euro geschätzt, was einen Überschuss von etwa 216 000 Euro bedeuten würde.

Gestiegen ist der Aufwand beim Biomüll. Für Schauer ist das ein Indiz, dass der eingeschlagene Weg richtig und wichtig ist, sich in diesem Bereich vom Markt unabhängig zu machen. Wie berichtet, will der Landkreis mit Partnern eine eigene Vergärungsanlage errichten, die Methan und später auch Wasserstoff produzieren soll. Im Wirtschaftsplan ist für 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 71 300 Euro vorgesehen, mit dem die geplante Beteiligung von 25 Prozent an der Bioabfallvergärungsanlage finanziert werden soll.

Gutachten für Waakhausen

Im Haushalt sind 60 000 Euro für ein Gefährdungsgutachten vorgesehen. Es soll die Situation auf der Schießanlage Waakhausen analysieren und wichtige Informationen für den weiteren Umgang liefern (wir berichteten). Wilfried Pallasch fragte an, ob von diesen Kosten etwas an den Betreiber der Anlage weitergegeben werden könne. Er wolle nicht die Notwendigkeit des Gutachtens infrage stellen, betonte er. Werner Schauer machte ihm wenig Hoffnung. Das Gutachten sei von der Politik gewünscht. Der Landkreis dürfte auf den Kosten sitzen bleiben.

Auch in der Fragestunde ging es noch einmal um den Schießstand: Mitglieder der „Bürgerinitiative Naturschutz-Worpswede“ fragten nach der Rechtmäßigkeit der Lagerung von fünf sogenannten Bigbacks mit „bleikontaminiertem Erdreich“, die seit zehn Monaten auf dem Gelände lägen. Schauer antwortete, dass die Lagerung solchen Materials dort illegal sei, zunächst aber von einem Labor überprüft werden müsse, was sich genau in den Behältnissen befindet.

Die Ausschussmitglieder beschlossen einige Änderungen der Satzung über die Abfallentsorgung, die auch Konsequenzen für die Bürger haben werden. Mit Anfang des kommenden Jahres dürfen die Bioabfälle nicht mehr in Kunststofftüten oder Folien in die Biotonne geworfen werden. Das gilt auch für solche Tüten, die vom Hersteller als kompostierbar bezeichnet werden. Die Verrottung dieser Produkte dauere deutlich länger als der Durchlauf in den verwendeten Anlagen. Sie würden zu einem Störfaktor, weil sie beispielsweise Sortiersiebe zusetzen könnten. Zudem gelangten Teile als Mikroplastik über den Fertigkompost in die Umwelt. Feuchte Bioabfälle könnten in Zeitungspapier oder Küchenkrepp eingewickelt werden.

Aus Platzgründen wird das Einsammeln von Elektrogeräten immer schwieriger. Künftig dürfen nur noch Geräte auf die Restmülltonne gelegt werden, deren Abmessung an keiner Seite 25 Zentimeter überschreitet. Wenn die Aufnahmemöglichkeit der Fahrzeuge erschöpft ist, können die Geräte auch auf der Tonne bleiben. Einen Rechtsanspruch auf Mitnahme haben die Bürger nicht.

Die Ausschussmitglieder billigten auch die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzepts bis zum Jahr 2024. Im Prinzip setze es auf die Festigung des bisher Erreichten, so Schauer. Der Anreiz zur Mülltrennung und Benutzung der Biotonne soll erhöht werden. Zudem soll der Anteil an Schadstoffen im Restmüll weiter sinken. Weiteres Ziel ist die Einführung eines Wahlsystems zwischen Gelben Sack und Gelber Tonne. Dörte Gedat (Bündnis90/Die Grünen) vermisst in dem Konzept das Thema Müllvermeidung. Christof von Schroetter, Geschäftsführer des Abfallservice Osterholz, erklärte aber, dass in diesem Bereich sehr viel getan werde.