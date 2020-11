Gisela Meyer hält den Kasten voller Messgläser in der Hand, den ihr Vater zur Firmengründung von Dr. Hünerhoff überreicht bekam. Links daneben ihr Neffe Christoph Meyer mit einem modernen Hightech-Gerät zur Augenvermessung. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Das Kassenbuch der ersten Stunde, es ist noch da. Auf 1,50 Mark beliefen sich am Eröffnungstag die Einnahmen, die Anna Meyer in feiner Handschrift in die Spalte eintrug. Ein Kinderring soll es gewesen sein, den Kundin Nummer eins im neuen Lilienthaler Geschäft kaufte. Was hereinkam, ging auch gleich wieder raus, und zwar exakt in gleicher Höhe. Eine Fracht wollte noch am selben Tag bezahlt werden. Und so schloss die Premiere von Uhren und Optik Meyer vor 90 Jahren mit plus/minus null ab.

Gisela Meyer muss ein bisschen schmunzeln, wenn sie die Seite 1 des Buches aufschlägt und dazu die Geschichte erzählt, die von Generation zu Generation weitergetragen wird. Ihre Eltern Erich und Anna waren es, die am 24. Oktober 1930 den Grundstein des Familienbetriebs legten. Gisela Meyer war damals ein Jahr alt. Dass sie 90 Jahre später immer noch fast täglich im Laden anzutreffen ist, hätte sie sich wohl nie träumen lassen. Gemeinsam mit ihrem im vergangenen Jahr verstorbenen Bruder Erich Meyer junior hat sie das Geschäft über die Jahrzehnte mit aufgebaut. Die Verantwortung trägt inzwischen Neffe Christoph, auch Augenoptikermeister. Seine Frau Rumyana ist ebenfalls dabei, und mit dem gemeinsamen Sohn wächst bereits die nächste Generation heran, um vielleicht eines Tages auch einzusteigen.

Uhren- und Optik Meyer war nicht schon immer an der Hauptstraße 50, die ersten sieben Jahre befand sich das Geschäft an der Feldhäuser Straße 4. Am Anfang lag der Schwerpunkt auf Uhren, die Brillen liefen da anders als heute noch etwas nebenher. Vom Lilienthaler Arzt Dr. Heinrich Hünerhoff bekam der Firmengründer einen Kasten voller Messgläser und eine Messbrille geschenkt, um zu ermitteln, was nötig ist, damit die Kundschaft wieder scharf gucken kann.

Gerätschaften der Anfangsjahre lagern immer noch wohl behütet im Keller des Wohn- und Geschäftshauses. Wer sie den Apparaten von heute gegenüberstellt, weiß, was eine Zeitreise ist. „I.Profiler“ nennt sich das von der Firma Zeiss entwickelte futuristisch gestaltete hellgraue Ding, mit dem sich das menschliche Auge komplett vermessen lässt und Brillengläser später auf ein Hundertstel Dioptrie genau angefertigt werden können. So haben es die Meyers immer gehalten: „Wir waren vielleicht nicht immer die ersten, die eine neue Technologie eingesetzt haben. Aber wenn sich etwas Innovatives bewährt hat, waren wir dabei“, sagt Christoph Meyer.

In der Corona-Krise kann es manchmal tröstlich wirken, es mit einem Unternehmen zu tun zu haben, das schon einiges an Herausforderungen zu meistern hatte – Weltkrieg, Firmengründer als Soldat an der Front, die knappen Jahre, als das Land in Trümmern lag und sich erst allmählich wieder berappelte. Und auch der Bau der Linie 4 zählt wohl dazu, als das Geschäft über Monate nicht zu erreichen war. Als vor der Haustür wieder alles frei war, trauten sich die Kunden zunächst trotzdem nicht mehr in die Ortsmitte. Meyer war als Mitglied des Gemeinderates ein entschiedener Gegner der Straßenbahnverlängerung. Doch seit der Fertigstellung ist das Thema für ihn abgehakt, weil eh nichts mehr zu ändern ist. Seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik hat der 54-Jährige nicht bereut.

Mit dem Virus ist es etwas anders als bei den schweren Zeiten davor: Die Pandemie ist kaum zu greifen, man kämpft mit einem unsichtbaren Gegner. Die Meyers haben sich darauf eingestellt, mit Hygienekonzept sowieso. Die meisten Augenuntersuchungen funktionieren aus der Ferne, lassen sich vom Nebenraum aus mit dem I-Pad fernsteuern. Nur beim Anpassen der Brille geht es nicht, ohne etwas heranzurücken. Dass die Kundschaft sich wegen Corona zurückhält, kann der Firmenchef so nicht bestätigen. Ihm fällt auf, dass so manche Lilienthaler den Weg in die Bremer Innenstadt scheuen und zum Batterientausch für die Armbanduhren vermehrt das Geschäft vor Ort ansteuern.

Stichwort Innenstadt: Dort gibt es seit 2019 das Zeiss Vision Center am Schüsselkorb, das Christoph Meyer mit einer eigens gegründeten Firma in Kooperation mit dem Optik-Konzern betreibt. „Das ist eine große Nummer. Ausgestattet wie eine Augenklinik“, sagt der Chef. Das Angebot zielt auf Menschen, die alle technischen Möglichkeiten nutzen wollen, um wieder besser sehen zu können und alles andere schon ausprobiert haben. Das Center steht für den Trend zur Spezialisierung und zu maßgeschneiderten Hightech-Lösungen, der auch vor der Optik-Branche nicht halt macht. Die andere Strömung ist das Geschäft mit Massenprodukten, die möglichst günstig auf den Markt geworfen werden. „Dazwischen gibt es immer weniger. Der klassische Optiker, der seine Arbeit traditionell betreiben will, wird immer seltener“, sagt Christoph Meyer. Der Markt ist jedenfalls riesig, schließlich tragen laut einer vom Zentralverband der Augenoptiker in Auftrag gegebenen Studie rund 41,1 Millionen Menschen ab 16 Jahren in Deutschland eine Brille, der Anteil unter den Erwachsenen liegt bei 66 Prozent.

Neun Mitarbeiter zählt das Lilienthaler Geschäft, Fachkräfte sind auch in dieser Branche rar. „Wir suchen ständig Personal“, berichtet Meyer. Damit es Nachwuchs im Beruf gibt, bildet Meyer auch aus. Derzeit hat die Firma zwei Auszubildende, die Augenoptiker werden wollen.