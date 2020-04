Mit Heinrich Vogeler und dessen Barkenhoff hat sich der Kulturwissenschafter Bernd Küster immer wieder beschäftigt. Jetzt gibt es sein Buch zu diesem Thema in einer Neuauflage. (Maximilian von Lachner)

Sie haben sich über Jahrzehnte mit Worpswede beschäftigt. Wann und womit hat das angefangen?

Bernd Küster: Ich habe um 1980 herum in Südfrankreich gearbeitet, als mir jemand zutrug, es sei ein wissenschaftliches Volontariat am Landesmuseum Oldenburg zu besetzen. Ich kannte Oldenburg nicht, wusste lediglich, dass dort in der Nähe Worpswede liegt. Das war damals für mich ein Grund, von Frankreich nach Norddeutschland zu wechseln. Vom Landesmuseum Oldenburg aus gab es bereits Verbindungen nach Worpswede, an die ich anknüpfen konnte. Mein erster Kontakt war der zu Peter Elze, Inhaber des Worpsweder Verlages, in dem die interessantesten und profundesten Bücher über den Künstlerort erschienen. In der Folgezeit organisierte ich erste Ausstellungen wie „Otto Ubbelohde und Worpswede“, gemeinsam übrigens mit dem Barkenhoff.

Sie haben dann auch selber zur Kulturgeschichte des Künstlerdorfs veröffentlicht.

Nach Ende des Volontariats war ich eine Zeitlang Gast in den Atelierhäusern und begann, publizistisch zu Worpswede zu arbeiten. Mein Erstlingswerk war ein Bildband mit dem Fotografen Fritz Dressler, eine Mischung aus populärem und fachlichem Buch, für ein breites interessiertes Publikum gedacht, das es damals gab. Bemerkenswert, dass ich Fritz Dressler erst sehr viel später persönlich kennenlernte. Er war eine ominöse Größe unter den Worpsweder Künstlern, vielbeschäftigt und überregional anerkannt. Nach diesem Aufenthalt habe ich an der Universität Marburg gearbeitet, bin dann aber 1986 zurückgekehrt, um für den Landkreis Osterholz das Jubiläum „100 Jahre Worpswede“ vorzubereiten, eine spannende, anspruchsvolle, aber auch dankbare Aufgabe.

Gab es besondere Begegnungen mit Zeitgenossen – oder gab es sie nicht?

In der Zeit, als ich die Ausstellungen in der Großen Kunstschau einrichtete, war mir bekannt, dass nebenan Pit Morell sitzt und zeichnet, aber gesehen habe ich ihn nicht. Ich wusste um ihn und von ihm, fand aber nicht den Mut, bei ihm anzuklopfen. Mittlerweile sind wir eng befreundet und ich halte ihn für einen der letzten bedeutenden Worpsweder, auch wenn er sich stets sehr bedeckt hält. Ich habe gerade eine Monographie über ihn abgeschlossen, über diesen manischen und fleißigen Zeichner, dessen Werk kaum jemand kennt oder überblickt. Ich kann nur so viel sagen: Es ist spektakulär!

Sie sind dennoch immer eher mit der Perspektive eines Außenstehenden nach Worpswede gekommen?

Ich habe nach meiner Worpsweder Zeit bis 1999 die Kunsthalle Wilhelmshaven, anschließend das Landesmuseum Oldenburg geleitet und an beiden Orten Ausstellungen zu Worpswede veranstaltet, besonders zu Heinrich Vogeler. Das lief immer als Thema mit. In den 1980er- und 1990er-Jahren gab es zudem ein großes wissenschaftliches Interesse an Worpswede, verstärkt auch an der zweiten und dritten Künstlergeneration. Vieles war noch unentdeckt und unbearbeitet, man konnte als Wissenschaftler Pioniertaten vollbringen. Die Impulse kamen in der Tat weitgehend von außen.

Offiziell sind Sie im Ruhestand, in Wirklichkeit aber nicht: Sie forschen in der Bremer Böttcherstraße.

Zum einen geht es um die Nachkriegsgeschichte der Bremer Böttcherstraße als Gesamtkunstwerk, was natürlich auch eng mit Worpswede zusammenhängt. Das zweite ist eine Aufarbeitung der Korrespondenz von Ludwig Roselius, der am Tag mehrere Dutzend Briefe zu schreiben pflegte. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf dem Schriftwechsel mit Bernhard Hoetger, mit dem er sich nach Ende des Ersten Weltkriegs nahezu täglich Briefe schrieb. Ihre Zusammenarbeit hat das Ortsbild und die Geschichte Worpswedes nachhaltig verändert, bevor beide das Großprojekt Böttcherstrasse realisierten. Bis zuletzt blieb ihre Schicksalsgemeinschaft bestehen, auch noch im Niedergang, in ihrem Scheitern an der Klippe Nationalsozialismus.

Auch bei Vogeler bestimmt die politische Entwicklung die Biografie entscheidend, bis in den Tod.

Die Politik wird bei ihm auf sehr unterschiedliche Weise reflektiert, nicht nur im Leben, sondern auch in seinem Anwesen. Beides ist kaum voneinander zu trennen, das macht diesen Barkenhoff so einzigartig. Es existiert ja eine Reihe von Künstlerhäusern in Deutschland, aber kein zweites, das so schicksalsmächtig ist wie dieses. Und es gab an anderen Kolonieorten keinen politisch derart umstrittenen Schauplatz wie den Barkenhoff – und keine so exponierte Größe wie Vogeler, die in die Zeitgeschichte hineinragt. Ich habe mir irgendwann bei der Überarbeitung des Barkenhoff-Buches Frage gestellt: Was wäre Worpswede ohne Vogeler und Vogeler ohne Worpswede? Ich glaube, er wäre an anderem Ort kein weniger bedeutender Künstler geworden, ich halte ihn nach wie vor für eine Zentralgestalt des deutschen Jugendstils. Er und Paula Modersohn-Becker sind die Leuchttürme in der Geschichte Worpswedes und haben sicherlich zum künstlerischen Überleben des Ortes entscheidend beigetragen.

Dabei hat sich Vogeler auch als Person gut zu inszenieren gewusst.

Er war ein eher schüchterner Mensch, öffentliche Auftritte lagen ihm nicht. Aber er hat in seiner frühen Zeit wunderbar eine Rolle gespielt, die er sich auf den Leib schrieb. So wie sich selbst hat er auch ein halb verfallenes Bauernhaus in ein Biedermeier-Kostüm gezwängt, das seinem Lebensgefühl entsprach. Mit seltsamem Nachdruck hat er sein ganzes Umfeld an seinem Rollenspiel beteiligt; das war Maskerade und Schauspiel, aber vom Feinsten. Wenn man in Norddeutschland einen Ort für die Hochkultur der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert sucht, findet man eigentlich nur den Barkenhoff. Und das Ausbluten dieser kulturellen Blütezeit kann man wieder nur bei Vogeler in seinem „Sommerabend“ sehen: Wie die Blicke leer geworden, wie die Beziehungen abgekühlt sind. Es läuft einem eiskalt den Rücken herunter, wenn man auf der einen Seite diese Pracht und Fülle sieht, und auf der anderen die emotionale Leere. Vogeler hat dann diese ganze Epoche mit äußerster Konsequenz verworfen. Doch was ihm davon blieb, das war der Barkenhoff. Der bildete auch bei der neuen Selbstfindung den Rahmen, und Vogeler konnte und wollte lange nicht von ihm lassen. Selten waren ein Baukörper und ein Künstler so eng ineinander verflochten.

Was war der Impuls, „Das Barkenhoff-Buch" nach 20 Jahren jetzt noch einmal neu herauszugeben?

In erster Auflage begleitete das Buch eine Ausstellung im Barkenhoff, eröffnet von Hans Koschnick, dem letztlich die Rettung dieses besonderen Anwesens zu verdanken ist. Trotz der wenigen Zeit, die wir damals hatten, war es für Peter Elze als Verleger und auch für mich als Autor immer eine anständige Chronik dieses Hauses und seines einstigen Besitzers. Da dem bald vergriffenen Band kein vergleichbarer folgte, hatte Peter Elze den Wunsch, eine überarbeitete Neuauflage zu wagen. Nachdem er in Ruhestand getreten war, fand sich lange Zeit kein geeigneter Verlag, bis schließlich – nach einem weiteren Jahrzehnt – der Bremer Donat-Verlag das Projekt übernahm und verwirklichte.

Das Interview führte Lars Fischer.

Zur Person

Bernd Küster,

geboren 1952 in Holzmünden, forscht und veröffentlicht seit 1980 zur Kulturgeschichte Worpswedes. Er war unter anderem Direktor des Landesmuseums Oldenburg und der Museumslandschaft Hessen Kassel. Der promovierte Kulturwissenschaftler lehrt zudem seit 1990 an verschiedenen Hochschulen, 2003 wurde er zum Honorarprofessor ernannt und veröffentlichte zahlreiche Publikationen insbesondere zur norddeutschen Kunstgeschichte.

Weitere Informationen

„Das Barkenhoff-Buch“ von Bernd Küster ist erschienen im Donat-Verlag, Bremen und kostet 29,80 Euro. ISBN 978-3-943425-81-9. 208 Seiten im Großformat und in Farbe mit 227 Abbildungen.