Der Unfall war recht glimpflich ausgegangen, und auch eine Gefährdung des Straßenverkehrs lag nicht vor. Dennoch wurde der Fahrer zu einer Geldstrafe verurteilt. (Peter Steffen/DPA)

Worpswede/Osterholz-Scharmbeck. Ende Mai dieses Jahres jagte ein Grasberger einer 51-jährigen Worpswederin einen gehörigen Schrecken ein. Der 43-Jährige streifte sie auf der Hembergstraße mit dem rechten Außenspiegel seines Autos an der Hüfte. Die als Zeugin geladenene Worpswederin schilderte im Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck ihren ersten Eindruck von dem Vorfall. Sie selbst habe dabei „eng gepresst“ an der Tür ihres Autos gestanden. Dann sei etwas durch die Luft geflogen, „ein wahnsinniger Schreck" sei das gewesen. Davongetragen hat die Geschädigte nach eigenen Worten eine Prellung und blaue Flecken. Krankgeschrieben wurde sie allerdings nicht.

Der Grasberger hatte sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten. Die Anklage wegen Gefährdung beruhte auf der Beobachtung zweier Gnarrenburger. Die waren ab Grasberg bis zum Unfallort hinter dem 43-Jährigen gefahren. „Das Auto machte leichte Schlenker und fuhr vier, fünf Mal in den Grünstreifen“, sagte der 18-jährige Fahrer als Zeuge aus. Man habe gedacht, da wäre Alkohol im Spiel. „Deshalb hat mein Kumpel die Polizei angerufen.“

Der 20-jährige Beifahrer des 18-Jährigen sagte auch als Zeuge aus: „Die Frau stand neben dem Auto. In dem Moment machte der Wagen vor uns wieder einen Schlenker, grundlos. Ich habe dann nur noch gesehen, wie der Spiegel geflogen ist.“ Das Ganze habe sich nach Einschätzung dieses Zeugen bei einer Geschwindigkeit um die 30 Stundenkilometer abgespielt. Ihm zufolge hatte der Grasberger weder beschleunigt, noch abgebremst.

Wie sich dann beim angeordneten Alkoholtest herausstellte, war der Fahrer allerdings nüchtern. Ebenso ins Leere ging der Drogentest. Insofern bestand deshalb der Verdacht, dass der Grasberger möglicherweise völlig übermüdet am Steuer gesessen habe.

Darum fragte Strafrichterin Johanna Kopischke den Angeklagten gezielt danach, wie er das Wochenende zugebracht habe. Der 43-Jährige versicherte aber, dass er genügend Schlaf ohne Unterbrechungen bekommen hätte. „Und das war ein harmonisches Wochenende“, so der Grasberger. Das bestätigte auch die als Zeugin gehörte Ehefrau.

Zu seiner Fahrweise gab der Angeklagte an, dass die Straße von Grasberg nach Worpswede Dellen und Schlaglöcher mit bis zu 20 Zentimeter Tiefe aufweise. Diesen und auch dem Gegenverkehr sei er ausgewichen. „Die ist nicht im guten Zustand“, sagte dazu der als Zeuge gehörte Polizeibeamte von der Polizeistation Worpswede. „Das macht zwar keinen Spaß, aber da kann man fahren“, war seine Einschätzung.

Aufgrund dieser Aussagen sahen dann die Vertreterin der Staatsanwaltschaft wie auch die Strafrichterin von einer Anklage wegen Straßenverkehrsgefährdung ab. „Eine Übermüdung ist nicht sicher festzustellen“, sagte die Anklagevertreterin.

Sie beantragte aber wegen fahrlässiger Körperverletzung eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 60 Euro, also 2400 Euro. Dabei ging sie davon aus, dass der Grasberger die Worpswederin aufgrund eines Schlenkers in deren Richtung gestreift hatte. Zugute hielt sie dem Angeklagten, dass er sich bei der 51-Jährigen noch im Gerichtssaal entschuldigte. Im Bundeszentralregister gibt es keine Eintragung. Verteidiger Malte Graf-Christoph sagte, er teile die Einschätzung der Staatsanwaltschaft nicht. Er beantragte einen Freispruch, beziehungsweise wünschte wenigstens eine geringere Geldstrafe.

Strafrichterin Kopischke verurteilte den 43-Jährigen zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 40 Euro, 1800 Euro. Vom Vorwurf der Straßen-Verkehrs-Gefährdung sprach sie ihn frei. Glücklicherweise sei nicht so viel passiert, sagte sie in ihrer Urteilsbegründung.