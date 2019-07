Zwei Störche staksen durch die Wiesen in Waakhausen. In diesem Sommer müssen sie sich an manchen Tagen ihren "Futterplatz" mit gut 20 Artgenossen teilen. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Bei dem Anblick möchte sich mancher Autofahrer die Augen reiben: Auf den Wiesen an der K 11 in Waakhausen drängeln sich in diesen Tagen die Störche. 20 Tiere – und das ist noch vorsichtig geschätzt – staksen an manchem Morgen durchs taunasse Gras. Auf der nächsten Wiese können es durchaus zehn weitere Störche sein und ein Stückchen näher an der Kreisstadt kommen noch mal fünf dazu. „Das ist die Junggesellen-Truppe, 25 bis 30 Tiere“, sagt Ortwin Vogel. „Die geistern in Waakhausen rum.“

Der Storchenbeauftragte des Naturschutzbundes (Nabu) für den Landkreis ist mehr als zufrieden. „Ein Jahr wie dieses gibt es nur alle zehn Jahre“, meint er. Dabei hatten bereits die Bruterfolge der Vorjahre für Begeisterung unter Storchenfans gesorgt. 2015 beispielsweise galt mit 45 Jungvögeln als Erfolgsjahr. 2018 avancierte mit 53 Jungvögeln zum Rekordjahr. Und 2019? „Ich habe 89 Jungvögel gezählt“, berichtet Ortwin Vogel. Nur bei einem Nest ist er sich nicht ganz sicher. In Buschhausen, im Nest beim Möbelhaus, seien die Jungvögel noch so klein, dass er vielleicht nicht alle gesehen habe. „Zwei guckten über den Nestrand, es könnten aber auch drei Vögel sein.“ Damit wären es dann vielleicht sogar 90 Tiere.

Ein Blick zurück in die 1990er-Jahre verrät, was für eine Erfolgsgeschichte das ist. Damals, so erinnert sich Vogel, hätten zwei Paare im Landkreis gebrütet. Ohne Erfolg. „Das war 1995.“ Selbst 2000 waren es nur vier Paare, von denen zwei insgesamt fünf Junge groß bekamen. Zum Vergleich: 2018 waren es 28 und dieses Jahr 33 Storchenpaare, die im Kreis Osterholz einen Horst bezogen haben. Um ähnlich gute Zahlen zu finden, muss Vogel weit in seinen Unterlagen zurückblättern. Fündig wird er 1934. „Damals gab es hier 37 Nestpaare, davon 33, die brüteten; sie zogen 91 Jungvögel groß.“

Das Jahr 2019 ist aus einem weiteren Grund ein besonderes. So waren im vorigen Sommer mehrere Jungvögel vor Hunger aus dem Nest gesprungen oder rausgeworfen worden, weil die Nahrung nicht für alle reichte. Nicht alle von ihnen konnte der Storchenbeauftragte damals durch einen Transport zur Storchenstation in Berne retten. Aus diesem Jahr ist dem Storchenbeauftragten kein solcher Notfall bekannt. „Die Witterungsverhältnisse waren einfach ausgezeichnet.“ Es habe nie länger als drei Tage am Stück geregnet. Das sei deshalb wichtig, weil bei länger anhaltendem Dauerregen die Küken entweder in den Nestern ertrinken oder durch die Nässe erkranken und sterben würden.

Gleichzeitig habe es dank des Niederschlages genügend Regenwürmer für die Vögel gegeben. Die brauchen die Eltern-Vögel in den ersten sechs Wochen für ihren Nachwuchs. Auch danach ist der Tisch für die Störche gut gedeckt geblieben: Mäuse gebe es zurzeit „außergewöhnlich“ viele, berichtet Vogel: „Vier Jahre lang baut sich eine Mäuse-Population auf, dann bricht sie zusammen; wir sind gerade im vierten Jahr, einem Mäuse-Jahr.“

Statt Dramen gab es daher bisher vor allem Happy Ends: Auf dem Horst bei den Bootshäusern der TuSG Ritterhude klapperten die Störche wieder im Duett. Im vorigen Jahr war die Storchen-Dame als sogenannte Ost-Zieherin einen Monat nach ihrem Partner, einem West-Zieher, an der Hamme eingetroffen. So lange hatte der nicht warten wollen. Er hatte sich eine andere Partnerin gesucht. Die Ost-Zieherin blieb allein, akzeptierte keinen neuen Verehrer. „Diesmal hat es aber geklappt; das Paar zieht bei den Bootshäusern zwei Jungvögel groß“, sagt Vogel. Dass es sich bei dem weiblichen Storch um den Vogel handelt, der in den Vorjahren auf dem Nest saß, steht fest. Die Storchendame ist beringt. Ob es sich bei dem anderen um den alten Partner handelt, ist unklar.

Happy End auf dem Dach

Auch auf dem Dach des Möbelhauses in Buschhausen bahnt sich erstmals seit 2016 ein Happy End an. Dort hatten Störche zwischen den Abluftrohren vor einigen Jahren ein Nest gebaut. Die Rohre erwärmen sich aber, wenn die Temperaturen fallen. Als der Winter 2018 überraschend zurückkehrte, vertrieb die Abwärme die Tiere vom Horst. Auch 2019 wurde das Nest lange gemieden. „Erst um den 15. Mai herum hat dort das Paar zu brüten begonnen.“ Die zwei Küken, die er dort nun erspähen konnte, seien sehr klein. „Das sind die absoluten Nachzügler im Landkreis.“ Trotzdem ist Vogel sich sicher, dass sie eine 100-prozentige Überlebenschance haben. „Die starten halt erst Ende August in den Süden.“

Auch einige erfolgreiche Erstbruten gab es diesmal. Etwa in Hambergen-Spreddig. Dort werden erstmals drei Jungstörche flügge. Nach mehreren erfolglosen Jahren hat es auch auf dem Nest in Lilienthal-Wührden geklappt. Dort hat Ortwin Vogel drei Jungvögel gezählt.

Glücklos blieb jedoch das Storchenpaar auf dem neuen Nistplatz an der Bergedorfer Straße in Worpswede. Die Küken starben. Der Storchenbeauftragte schätzt, dass das Paar noch zu jung und zu unerfahren war und für den Nachwuchs nicht genug Futter gesucht hat. Im nächsten Jahr könne das schon anders aussehen.

Bis Anfang August bleiben alle Störche in der Region. Dann machen sich zunächst die Jungstörche, gegen Mitte August schließlich ihre Eltern auf den Weg ins Winterquartier. Selbst wenn alle 2020 zurückkämen, macht sich Ortwin Vogel keine Sorgen: „Je mehr Störche da sind, desto mehr verdichtet sich das Gebiet, indem sie brüten.“ Der Abstand zwischen den besetzten Nestern könne problemlos auf 100 Meter schrumpfen. Damit steige die Chance, dass die noch unbesetzten Storchennester angenommen werden. Und die Störche, denen es in der Region zu eng werde, zögen weiter gen Osten. Dort gebe es noch viele freie Nistmöglichkeiten.