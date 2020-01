Bei den Proben gab es noch eine Sparversion des Theaterlichts, ab Sonnabend ist die Bühne hell erleuchtet: Die Klostermoorer Speeldeel mit Heico Geffken, Frank Dwortzak, Gerd Meyer, Franziska Dwortzak, Inge Apel, Edith Heubach und Christoph Lück (von links) freut sich auf die Premiere. (von der Decken)

Lilienthal. Fast 50 Jahre gibt es die Speeldeel Klostermoor bereits, Sylvia Geffken ist bestimmt seit 18 Jahren mit dabei. „Weil es Spaß macht“, sagt sie und weil sie Spaß daran hat, in andere Rollen und Charaktere zu schlüpfen. Immer wieder sei es eine Herausforderung, Charaktere zu spielen, die nicht dem eigenen Naturell entsprechen. „Das geht allen so“, erklärt die Schauspielerin und Schriftführerin des Vereins die Theaterbegeisterung aller Schauspielerkollegen. Und man müsse eine Rampensau sein, sagt sie ganz ehrlich.

Im Sommer begab sich Regisseur Martin Gresselmeyer auf die Suche nach einem niederdeutschen Stück, das mit den darin vorkommenden Charakteren zur Speeldeel Klostermoor passt. Etliche stellte er seinen Schauspielern vor, etliche „fielen“ durch. Aber dann funkte es bei dem Schwank in drei Akten von Konrad Hansen. Schon das Ohnsorg-Theater brachte „Een Matjes singt nich mehr“ auf die Bühne. Nun hofft das Klostermoorer Amateurtheater, dass es auch ihrem Publikum gefällt. Zwischendurch gebe es zwar immer wieder Zweifel, so Schauspieler Werner Lück. Aber auch das gehöre dazu. Die von der Speeldeel aufgeführten Stücke haben ihren Zuschauern immer gefallen, nie sei jemand gegangen geschweige denn, dass mit Tomaten geworfen worden sei, sagt Sylvia Geffken lachend. Wichtig war den Klostermoorern, ein Stück zu finden, in dem der Theaternachwuchs mit Franziska Dwortzak eine Rolle findet. Denn Nachwuchs ist auch bei der Speeldeel Klostermoor Thema. Geringe Kenntnisse des Plattdeutschen und wenig Zeit sind die Schwierigkeiten, die auftauchen. An diesem Probenabend hat es Franziska Dwortzak eilig, weil sie am nächsten Morgen eine Klausur schreiben muss. Aus diesem Grund gibt die Theatergruppe beim Durchlauf des Akts Gas.

Wie im wahren Leben

„Das Stück nimmt ziemlich schnell gefangen und der Zuschauer durchlebt sämtliche Emotionen“, sagt Gresselmeyer. Man leide mit Hansi, hasse Gudrun und frage sich ständig, warum Oswald und Dora eigentlich noch verheiratet sind. Also alles ganz normal und wie im wahren Leben. Jedem, der mal einen Klempner bestellt hat und jedem, der Familie hat, sind die im neuen Stück vorkommenden Regungen, Irrungen und Wirrungen nicht fremd. Mit 50 Jahren will Hans-Otto Semmelhack mit Gudrun, einem weiblichen Kühlschrank, in die Firma von Fischgroßhändler Oswald Schuppenhauer einheiraten. Der Tag vor seiner Hochzeit stellt Hansi mit einem operettenzwitschernden Klempner, einem kleptomanen Butler und der jungen Dele, die mehr mit Hansi zu tun hat, als diesem bewusst ist, auf eine harte Probe.

Gresselmeyer stellte beim ersten Lesen des niederdeutschen Theaterstücks einen hohen Komikfaktor fest und musste nur wenig für die Klostermoorer Inszenierung streichen. Beides sind gute Voraussetzungen. Das Ensemble hat etliche fordernde Proben hinter sich und fiebert nun der Premiere am 1. Februar entgegen. „Een Matjes singt nich mehr“ ist für Gresselmeyer die zweite Inszenierung, die er auf die Bühne von Beckers Restaurant bringt. Souffleuse Christa Rohdenburg hatte zwischendrin gut zu tun, um dazu beigetragen, dass die Texte bei den Schauspielern sitzen. Sie kennt „ihre“ Darsteller und deren Hänger. Sylvia Geffken fällt das Textlernen recht leicht, den letzten Schliff bekommt sie auf der Bühne. Ehemann Heico Geffken nutzt seine Straßenbahnfahrten ins Bremer Rathaus, wo er als Bankettleiter arbeitet, zum Lernen des umfangreichen Textes.

Bei der Inszenierung legen die Klostermoorer viel Wert auf das original in Lilienthal und umzu gesprochene Plattdeutsch, erklärt Sylvia Geffken. „Wir machen es uns schnauzengerecht.“ Das niederdeutsche Amateurtheater kennt sein Publikum. In diesem Jahr wollen sie es mal mit etwas Neuem überraschen. Es könnten durchaus Themen am Puls der Zeit sein, aber immer ist es zum Lachen, betont das Vorstandsmitglied. „Een Matjes singt nich mehr“ sei so ein Schnack wie „Aus die Maus“, erklärt Elke Ohlrogge, die vor zwei Jahren die Regiearbeit an Martin Gresselmeyer abgab, den Titel des Dreiakters.

Zur Sache

Premiere am Sonnabend

Am Sonnabend, 1. Februar, ist um 20 Uhr Premiere in Beckers Restaurant. Karten können Dienstag bis Donnerstag von 16 bis 20 Uhr Karten unter 04298/31327 (Agate Baltrusch) reserviert werden. Die Aufführungen finden am 1. , 7., 9., 15., 16., 21. und 23. Februar sowie am 1. März um 20 Uhr statt. Am 2., 9., 16., 23. und 29. Februar sowie am 1. und 7. März beginnt das Stück um 15.30 Uhr. Kaffee und Kuchen gibt es nur nach Anmeldung. Zwischen dem zweiten und dritten Akt gibt es eine 20-minütige Pause.