Melanie Nehring und Maik Bellmann vom „Stagge & Moor“ sind noch skeptisch, ob die App bringen kann, was sie bringen soll (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Ein Gast betritt ein Restaurant oder eine Gaststätte. Bevor er sich an seinen Platz begibt, hält er sein Smartphone an einen Scanner. Darüber werden seine zuvor via App hinterlegten Daten wie Name, Adresse und Telefonnummer sowie die Zeit des Betretens erfasst. Wenn der Gast die Gaststätte verlässt, meldet er sich wieder über den Scanner ab. Seine Daten werden verschlüsselt auf einem Server gespeichert. Nur das Gesundheitsamt hat Zugriff darauf. Im Fall einer Covid-19-Infektion kann die Behörde damit herausfinden, wer mit wem zuvor Kontakt hatte. Die Benachrichtigung kann per Mitteilung auf dem Smartphone oder auch per E-Mail oder Telefonanruf erfolgen. Denn nicht alle Menschen besitzen ein Smartphone. Doch auch deren Daten werden von der Gaststätte oder dem Restaurant per Computer erfasst und ebenfalls verschlüsselt hinterlegt.

Soweit das Prinzip der technischen Kontaktnachverfolgung. Die soll auf Basis einer App ab April im Landkreis Osterholz möglich sein – für Gastronomen, Sportvereine und den großen Gesundheitsbereich gleichermaßen. Die Landkreis-Verwaltung setzt dabei auf die in Berlin entwickelte Luca-App. Mit dem umständlichen Erfassen der Kunden- und Gästedaten auf Papier soll dann Schluss sein.

Smudo als Promoter

Eine technische Lösung zur Kontaktnachverfolgung in Zeiten der Pandemie bieten auch andere Anbieter. Doch durchsetzen konnten sie sich bislang nicht wirklich. Vor einigen Wochen dann die Wende: Rapper Smudo von „Die Fantastischen Vier“ aus Stuttgart stellte das Projekt Luca-App im Fernsehen vor. Dahinter stehen laut Internetseite die Nexenio GmbH, eine „Ausgründung des Hasso-Plattner-Instituts“, die „Culture4Life“ GmbH und einige Kulturschaffende, zu denen eben auch die „Fantastischen Vier“ gehören.

Seit der Vorstellung der App durch Smudo ist das Thema in aller Munde. So meldete sich in der vergangenen Woche die Osterholzer SPD-Kreistagsfraktion zu Wort und forderte den Landkreis auf, es anderen gleich zu tun: Der Landkreis solle den Einsatz der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung prüfen. „Auch der Nachbarlandkreis Cuxhaven und etwa die Landkreise Emsland, Osnabrück und Oldenburg, die Stadt Oldenburg und die friesischen Inseln sind dabei, das System auf den Weg zu bringen oder setzen es bereits ein“, heißt es in der Begründung des Antrags.

Zu diesem Zeitpunkt war die Kreisverwaltung laut Sprecherin Jana Lindemann schon weiter. Das Thema beschäftige die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits seit mehreren Wochen, teilt sie schriftlich mit. Und: „Zunächst waren hier Abstimmungen auf Bundes- und Landesebene und auch im regionalen Umfeld abzuwarten, bei denen sich nun die Luca-App als eine von vielen möglichen Anwendungen herauskristallisiert hat.“ Vorschreiben könne es der Landkreis den Bürgern jedoch nicht, welche App sie nutzten.

Schnittstellen-Problem

Eine der Fragen auf der Liste: Wie lässt sich die Luca-App in das vom Landkreis genutzte Programm im Gesundheitsamt einbinden? Die Fachleute sprechen von Schnittstelle. Hintergrund: Die App ist auf das unter anderem vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) und dem Robert Koch-Institut (RKI) im Auftrag des Bundes entwickelte Programm „Sormas“ hin gebaut worden. In Osterholz hingegen kommt das „Informationssystem Gesundheitsamt“ (ISGA) zum Einsatz (wir berichteten). Eine korrekt arbeitende Schnittstelle ist laut Lindemann wichtig, „um die Vorteile der Luca-App für Unternehmen nicht durch Mehrarbeit im Gesundheitsamt zu erkaufen.“ Der Luca-Anbieter habe „am Freitag signalisiert, eine entsprechende Schnittstelle zu implementieren“.

Skepsis bei Gaststätten-Betreibern

In der aktuellen öffentlichen Diskussion über die elektronische Kontaktnachverfolgung wird insbesondere die Luca-App als das Non-plus-Ultra für den Weg aus dem Lockdown gefeiert: Kulturveranstaltungen könnten endlich wieder stattfinden, Restaurants wieder öffnen. Vor Ort jedoch gibt es durchaus Skepsis. „Wenn es funktioniert und einheitlich ist, ist es sicherlich eine Erleichterung“, sagt Maik Bellmann. Er und seine Partnerin Melanie Nehring, die seit Mai 2020 das Traditionslokal „Stagges“ in Osterholz-Scharmbeck gepachtet haben und es unter dem Namen „Stagge & Moor“ betreiben, beklagen, dass sich Bund, Länder und Kommunen nicht auf eine einheitliche Lösung einigen könnten.

Bei einem „Flickenteppich“ wie derzeit würden die Menschen das digitale Angebot nicht annehmen, sind beide überzeugt. „Dann können wir auch weiterhin Zettel machen“, schiebt Nehring nach. Sie und ihr Partner hätten sich deshalb bewusst noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Dies geschehe erst dann, wenn die einheitliche Lösung stehe. Speziell die Gäste von „Stagge & Moor“ seien sowieso „nicht so digitalaffin“, weiß Bellmann: „Die Leute füllen lieber Zettel aus, zumindest bis jetzt.“ Manche hätten sich sogar Aufkleber gemacht und hätten bis zum zweiten Lockdown im November ihre Adressen in die Listen geklebt.

Veranstalter wie die Stadthalle Osterholz werden langfristig ebenfalls auf die elektronische Kontaktnachverfolgung setzen, erklärt Geschäftsführer Matthias Renken. Zurzeit sei es kein Thema, weil die Stadthalle noch Impfzentrum ist. Aber: „Ich finde es sehr lobenswert, dass der Landkreis nach vorne geht und die Digitalisierung für viele Teilnehmer anbietet“, sagt Renken.

Zur Sache

Datenschützer kritisieren Umgang mit nicht verschlüsselten Daten

Wer im Netz nach Apps zur elektronischen Kontaktnachverfolgung sucht, stößt ganz oben im Suchmaschinen-Ranking auf vier Anbieter. Neben der Luca-App sind es „Vida“, „Shapefruit“ und „darfichrein“. Sie arbeiten nach dem gleichen Prinzip: Alle Kundendaten werden per QR-Code eingescannt und verschlüsselt gespeichert. Damit soll Missbrauch verhindert werden. Zugriff auf die Daten haben nur die zuständigen Gesundheitsämter. Denen ist es damit möglich, die Kontakte von Betroffenen mit einer Covid-19-Infektion zu identifizieren und natürlich zu benachrichtigen. Viel Aufmerksamkeit bekam in jüngster Zeit die App Luca. So hat Mecklenburg-Vorpommern in der vergangenen Woche angekündigt, eine Lizenz für alle Behörden zu erwerben. Auch Berlin hat dies dem Vernehmen nach vor. Ob Niedersachsen den gleichen Weg geht, war bislang nicht zu erfahren. Für den Landkreis Osterholz teilt Sprecherin Jana Lindemann mit, dass „auch vergleichbare Apps (…) in Betracht gezogen worden“ seien. Wichtig für den Erfolg einer solchen App sei eine hohe Akzeptanz und Verbreitung in der Bevölkerung und auch unter den Gesundheitsämtern. Beides scheine auf die Luca-App am besten zuzutreffen. „Dabei werden selbstverständlich alle vergaberechtlichen Hintergründe beachtet“, versichert Lindemann.

Doch es gibt auch Kritik. Darüber berichtete ZEIT ONLINE. So ist der Umgang der Macher mit den Nutzerdaten ins Visier einiger Datenschützer geraten. Die Daten seien nicht alle verschlüsselt. Netzaktivisten wie die Linken-Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg rieten deshalb auf Twitter davon ab, die App zu benutzen. Inzwischen haben die Betreiber angekündigt, den Quellcode Ende März zu veröffentlichen.

Am Thema digitale Kontaktnachverfolgung dran sind auch die Datenschützer von Bund und Ländern. Sie haben bereits eine gemeinsame sogenannte Task Force gegründet und wollen in der kommenden Woche im Rahmen der regelmäßigen Datenschutzkonferenz eine Erklärung für Dienste zur Kontaktnachverfolgung abgeben. Darüber informiert Johannes Pepping, Sprecher der Landesbeauftragten für den Datenschutz in Niedersachsen: „Ich gehe nicht davon aus, dass von der Datenschutzkonferenz die Empfehlung für ein konkretes Produkt kommen wird.“