Jürgen Röper vom Nabu Hambergen präsentiert das gekaufte Grundstück. (Peter von Döllen)

Hambergen. Das Versprechen klang zu verlockend: Katja Wiese aus Wiesbaden wollte dem Naturschutzbund (Nabu) Flächen im Moor schenken – für den Naturschutz. „Wir waren erst skeptisch“, räumt Jürgen Röper vom Nabu Hambergen ein. Entsprechend zurückhaltend verhielten sie sich zunächst bei dem Vorschlag. „Katja Wiese setzte sich dann in den Zug und stattete dem Moor einen Besuch ab, sprach mit Nabu-Vertretern und der Naturschutzbehörde des Landkreises Osterholz“, erzählt Röper. Das habe ihn und seine Mitstreitern beim Nabu sichtlich beindruckt, wie er sagt. Mittlerweile ist Katja Wiese und ihr Verein Naturefund ein wichtiger und geschätzter Partner der Hamberger Naturschützer. Immer wieder stellt er dem Nabu Flächen im Moor zur Verfügung, die unterschiedlich weiterentwickelt werden. Jetzt war es erneut soweit: 22 000 Quadratmeter Grünfläche im Hamberger Moor wechselten den Besitzer.

Sie passt gut in das Konzept des Landkreises Osterholz, der beim Schutz der Moore sehr engagiert ist. „Wir stimmen uns da mit der Naturschutzbehörde ab“, erklärt Jürgen Röper. Das Grünland liegt günstig im Hamberger Moor. Es war schon beim ersten Kauf 2017 in den Blick der Naturschützer geraten. Allerdings wollte der Eigentümer damals nicht verkaufen. Mit dem Geld des Naturefunds wurden in dem Jahr schließlich zwei andere Grundstücke im Hamberger Moor gekauft, eines mit einer Fläche von 19 814 Quadratmetern, das zweite umfasst 8583 Quadratmeter. „Wir waren alle zufrieden“, erinnert sich Jürgen Röper.

Vielfalt erhalten

Naturefund ist eine gemeinnützige Naturschutzorganisation, die weltweit Land kauft, um Lebensräume für die Vielfalt von Tieren und Pflanzen zu bewahren. Durch den Kauf und die enge Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort will man sicherstellen, dass die Natur sich langfristig ungestört entfalten kann. „Wir sammeln Geld bei Unternehmen und privaten Spendern“, erklärt Katja Wiese, Initiatorin und Vorsitzende des Naturefund. Die werden für den Flächenankauf verwendet. Nur so könnten die Areale wirklich ohne Einfluss von außen geschützt werden. Die Spenderliste reicht von großen Unternehmen bis zu Familien und Privatleuten, die etwas für den Naturschutz tun wollen. Zudem kann jeder Mitglied werden und so die Ziele unterstützen.

Obwohl Naturefund die Käufe finanziert, wird er nicht Eigentümer. „Es ist sinnvoller, wenn unsere Partner die Flächen übernehmen“, erklärt Wiese. Eine Rückversicherung gibt es allerdings. „Wir lassen uns ein Vorkaufsrecht im Grundbuch eintragen“, sagt Katja Wiese. Der Partner übernimmt auch die Pflege der Flächen. „Das ist ganz unterschiedlich“, erläutert Jürgen Röper. Manchmal werden die Flächen von Birken befreit, die viel Wasser aufnehmen und ursprüngliches Moor bedrohen. Andere Areale sollen wiedervernässt werden.

„Der Nabu ist ein guter Partner“, lobt Katja Wiese die Zusammenarbeit. Naturefund ist weltweit tätig. Aktuell forstet die Organisation im Nationalpark Tunari im Hochland von Bolivien und in Madagaskar wieder auf. Gleichzeitig wurden in Europa in den vergangenen Jahren über 100 000 Bäume gepflanzt. Moore kamen fast zwangsläufig in den Fokus. Katja Wiese sagt: „Zwar bedecken Moore weltweit gerade einmal drei Prozent der Erdlandfläche und dennoch speichern sie 30 Prozent des natürlichen Kohlendioxids. Dabei wachsen Moore, vor allem Hochmoore, sehr, sehr langsam, im Schnitt etwa einen Millimeter pro Jahr. Trotzdem werden Moore immer noch zerstört – auch in Deutschland.“ Bei der Suche nach geeigneten Projekten stieß Naturefund auf das Hamberger Moor. Der zweitägige Besuch hat Katja Wiese überzeugt. „Es ist toll und fantastisch dort“, findet sie. Inzwischen hat der Landesverband des Nabu insgesamt 97 125 Quadratmeter von Naturefund übernommen. Die Ortsvertretungen können rechtlich keine Eigentümer werden, was in der Praxis aber nichts ausmacht. Auch der Nabu Osterholz-Scharmbeck betreut vier Flächen im Niedersandhauser Moor. Es gibt übrigens auch prominente Verkäufer, beispielsweise den ehemaligen Werder-Spieler Sepp Piontek. Er lebt inzwischen in Dänemark und verkaufte die Moorflächen für den Naturschutz.

Die Grünfläche, die Jürgen Röper zum Start erwerben wollte, fügt sich jetzt also ebenfalls in den Reigen der bereits gekauften Grundstücke. Wenn möglich soll durch die Untere Naturschutzbehörde ein Graben geschlossen werden. Ziel ist die Wiedervernässung. Katja Wiese macht Hoffnung: Naturfund könnte zukünftig weitere Flächen finanzieren, deutet sie an.

Weitere Infos gibt es unter www.www.naturefund.de. Die Auftritte des Nabu Hambergen und Osterholz-Scharmbeck sind unter nabu-hambergen.jimdo.com und www.nabu-osterholz-scharmbeck.de einsehbar.