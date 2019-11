La Toya Jackson stattete der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck einen kurzen Besuch ab. (Fotos: Peter von Döllen)

Osterholz-Scharmbeck. Es wirkt bescheiden: Weltstar La Toya Jackson erbittet sich zwei Kekse vom Tisch in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck. Entspannt und unkompliziert schlendert sie mit Bürgermeister Torsten Rohde und Hallen-Manager Matthias Renken durch die Räume, schaut sich die Bühne sowie den Backstagebereich an und plauscht mit den Anwesenden. Neben einigen Hallenmitarbeitern, zwei Securitys und dem Tourneeveranstalter Ralph Seßelberg sind eine Handvoll Medienvertreter in der Stadthalle. Und die sind schnell von der kleinen, zierlichen Person eingenommen. La Toya Jackson selbst wird nur von ihrer Visagistin begleitet. In Jeans und einem schwarzen Mantel steigt die Schwester von Michael Jackson aus dem schwarzen SUV, mit dem sie gegen 19 Uhr vorfährt – zwei Stunden später als geplant. Auf dem Weg aus Berlin, wo sie auf einer großen Pressekonferenz für die Show „Forever – King of Pop“ warb, war sie in eine Vollsperrung geraten.

Und die Tribute-Show führt den Weltstar La Toya Jackson auch in die kleine Kreisstadt Osterholz-Scharmbeck. Denn: Bei der anstehenden Deutschlandtour wird die Show mit Songs und Kompositionen von Michael Jackson auch hier halt machen. Es ist die einzige Tribute-Show, die von der Jackson-Familie unterstützt wird. La Toya erklärt, warum das so ist: „Die Show bringt nicht nur Michaels Lieder, sondern auch seine Seele auf die Bühne.“ Sie habe den Geist von Michael eingefangen.

Team freut sich auf Herausforderung

Das Stadthallenteam ist stolz, dass sie das Team beherbergen kann und die große Show präsentieren darf. Eigentlich ist die Produktion auf Hallen mit Besucherzahlen ausgelegt, deren Fassungsvermögen jenseits der 10 000er-Marke liegt. Osterholz-Scharmbeck bildet die Ausnahme. „Wir schaffen ein Zehntel davon“, sagt Matthias Renken. Das stelle sein Team vor eine Herausforderung, der sie sich gern stellten. „Wir gehen aber mit Ehrfurcht daran“, fügt er hinzu. Allein 25 Musiker und Tänzer werden auf der Bühne stehen. Dazu kommt das technische Team. Zu verdanken ist es Ralph Seßelmann, dem deutschen Tourneeveranstalter, der bereits einige andere Produktionen in der Stadthalle platziert hat.

La Toya Jackson ist extra über den Großen Teich geflogen, um sich einige Aufführungsorte persönlich anzusehen. Sie will sich vergewissern, dass die Produktion dort auch wirklich adäquat auf die Bühne kommen kann.

Was sie in der Kreisstadt zu sehen bekommt, scheint der 63-Jährigen zu gefallen. „Ich glaube, sie war begeistert“, sagt Ralph Seßelmann, der die Sängerin gut kennt. Sie schwärme von einer kleinen Location in Barcelona, wo Forever bereits das Publikum begeisterte. Die Stadthalle habe sie offenbar daran erinnert. Sie liebe es, weil der Kontakt zum Publikum viel näher und direkter sei.

Der Weltstar zeigt Interesse, erkundigt sich über die Stadt. Torsten Rohde erzählt von der aus deutscher Sicht recht jungen Geschichte der beiden Städte, die schließlich fusioniert haben.

Wie es wirtschaftlich aussieht, möchte Jackson wissen. Und was ist mit der Arbeitslosigkeit? „Oh ja – Michael hat mir davon erzählt“, erinnert sie sich als die Rede auf den Musikladen kommt. Ihr Bruder soll auch im Haus des Fernsehproduzenten Michael „Mike“ Leckebusch in Garlstedt gewesen sein. Insofern hat die Kreisstadt durchaus Bezug zu ihrem berühmten Bruder, finden Matthias Renken und Torsten Rohde. La Toya Jackson hört gebannt zu, manchmal lacht und kichert sie wie ein fröhliches Kind. Erstaunt nimmt sie zur Kenntnis, dass das Studio im Leckebusch-Haus immer noch existiert.

Wird sie auch zu den Shows kommen? Sicher ist sie bei einigen dabei. Ob sie Osterholz-Scharmbeck am 24. Januar 2020 erneut besucht, ließ sie offen. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.