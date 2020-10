4500 Euro Geldstrafe muss ein 23-Jähriger wegen Körperverletzung zahlen und dafür, dass er gegen eine Anordnung verstoßen hat. (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Trennungen von Partnern haben es bisweilen in sich. Das wurde in einem Prozess vor dem Osterholzer Amtsgericht gegen einen 23-jährigen Kreisstädter deutlich. Angeklagt war er wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz und wegen Körperverletzung. Seine inzwischen 23 Jahre alte Ex-Freundin aus Hambergen hatte Mitte April 2019 eine einstweilige Gewaltschutz-Anordnung beim Amtsgericht erwirkt. Dieser Anordnung zufolge durfte sich der Kreisstädter seiner Ex-Partnerin unter anderem nicht mehr als 20 Meter nähern, durfte sie nicht an ihrem Arbeitsplatz aufsuchen und keine Telekommunikation herstellen. Auch bei zufälligen Treffen musste er eigentlich sofort auf Abstand gehen. Diese Anordnung sollte bis Mitte Oktober 2019 gelten. Die rechtliche Grundlage dieser Anordnung ist das „Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“. Entsprechende Anordnungen werden nur auf Antrag erlassen.

Auf dem Erntefest 2019 in Osterholz-Scharmbeck war es zu einem Zwischenfall gekommen. Eine halbe Stunde nach Mitternacht waren sich der Angeklagte und seine ehemalige Freundin auf dem Erntefestplatz begegnet. Die Hambergerin hatte ihren neuen Freund, einen 26-jährigen Hamberger, dabei. Unterschiedlich gaben der Angeklagte und die beiden als Zeugen gehörten Hamberger das folgende Geschehen auf dem Platz wieder. Dem Kreisstädter zufolge habe der Hamberger zu ihm gesagt, er solle auf Distanz bleiben und weggehen. Man habe sich allerdings hin- und hergeschubst. Zwei Mal bekräftigte der Angeklagte: „Geschlagen habe ich nicht.“

Dem widersprach die 23-Jährige. „Wir wurden angestarrt.“ Ihr neuer Freund habe zu dem damals noch 22-Jährigen gesagt, er möge das Anstarren unterlassen. „Dann habe ich einen Schlag gespürt und bin zu Boden gegangen.“ Strafrichterin Johanna Kopischke fragte die Zeugin, ob sie Verletzungen davon getragen habe. Eine aufgeplatzte Unterlippe, Prellungen, starke Schmerzen im Rücken und eine Krankschreibung seien die Folgen gewesen, listete die Hambergerin auf. Ihr Freund sagte als Zeuge aus, der Kreisstädter habe gesagt, man solle ihn nicht länger provozieren. „Dann kam er auf uns losgerannt.“ Seine Freundin habe sich zwischen beide Männer gestellt. Es folgten Schläge und Tritte, erst durch Eingreifen der Security und der Polizei habe sich das Ganze aufgelöst.

Die Verteidigerin des Angeklagten, Rabea Schuchardt, fragte den Zeugen, ob sich schon im Vorwege Spannungen zwischen den beiden Männern aufgebaut hätten. „Da schwelte nichts“, war die Antwort. „Wir kannten uns vom Fußball her.“ Nur einen kleinen Zwischenfall habe es gegeben, so der Zeuge: "Wenn ich mich an sie ranmache, würde er mich totschlagen, hat er einmal zu mir gesagt. Das habe ich aber einfach auf sich beruhen lassen“, so der 26-Jährige. Allerdings entbehrte die Beziehung zwischen der Hambergerin und dem Kreisstädter nicht einer besonderen Note: Zwei Wochen nach dem Erwirken der Gewaltschutz-Anordnung hatte sich die Frau von sich aus bei ihrem Ex-Freund gemeldet. „Sie haben sich noch einmal getroffen“, setzte Rechtsanwältin Schuchardt nach. „Und wie habe Sie sich verabschiedet?“, fragte sie weiter. „Mit einer Umarmung“, war die Antwort.

Die Staatsanwältin hielt die Aussagen der Zeugen für „glaubhaft und nachvollziehbar“. Auch, dass das Bundeszentralregister drei Eintragungen wie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung aufwies, schlug negativ beim Angeklagten zu Buche. Wegen Körperverletzung und wegen Missachtens der Gewaltschutz-Anordnung beantragte die Staatsanwältin eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 60 Euro. Verteidigerin Schuchardt begründete ihren Antrag auf Freispruch unter anderem damit, dass die 23-Jährige von sich aus schon 14 Tage nach Erlassen der Gewaltschutz-Anordnung Kontakt zu ihrem Mandanten aufgenommen habe. „Und dann haben sie sich zum Abschied umarmt.“ Insofern sei die Zeugin „nicht glaubwürdig“. Und: „Die Zeugin hat die Verfügung selbst außer Gefecht gesetzt.“

Strafrichterin Kopischke verhängte wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz und wegen Körperverletzung eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 50 Euro. „Es gab diese Verfügung. Das hätten Sie erkennen und wissen müssen, selbst in aufgebrachter Stimmung“, sagte sie dem Angeklagten. „Sie haben gezielt ausgeholt und geschlagen“, warf die Richterin dem 23-Jährigen vor.