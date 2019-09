Malerin Helga Weber aus Grasberg zeigt einer Besucherin die Aquarelltechnik. (Christian Kosak)

Künstlerinnen und Künstler aus Grasberg haben am Wochenende ihre Ateliers geöffnet. Besucherinnen und Besucher bekamen Einblicke in die Kunst der Malerei, der Glasgestaltung, der Druckgrafik, des Papierdesigns, des Goldschmiedens und anderes mehr. Dabei durften die Gäste in den Ateliers nicht nur den Kunstschaffenden bei der Arbeit über die Schulter schauen, sondern sich auch selbst in den verschiedenen Techniken ausprobieren. So zeigte Helga Weber (Foto links) die Kunst der Aquarelltechnik. Insgesamt zehn Ateliers waren am Sonnabend und Sonntag geöffnet. Heide Nagel von der Galerie im Moor erklärte, dass aufgrund des schönen Wetters besonders viele Fahrradfahrer die Grasberger Herbstateliers angesteuert haben. In der Galerie sind schon die ersten Bilder und Skulpturen von Tania Block zu sehen. Die Tochter der Galeristin wird ihre neue Ausstellung am 25. Oktober eröffnen. Block war am Wochenende in der Galerie zu Gast.