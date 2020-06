Stefan Hesse, Leiter der Rotenburger Kreisarchäologie, bei Grabungen in Bülstedt. In der Hand hält er eine Tonscherbe, die kurz zuvor im künftigen Baugebiet „Im Lohfeld“ ausgegraben wurde. (Johannes Heeg)

Bülstedt. Das in Bülstedt geplante Neubaugebiet „Im Lohfeld“ ist wohl gar nicht wirklich neu. Mitarbeiter der Rotenburger Kreisarchäologie haben auf der Fläche in den letzten Tagen einige Funde gemacht, die auf eine frühere Besiedlung hindeuten. Mit Blick auf die bisher aus der Erde gekratzten Keramikscherben sagt Stefan Hesse: „Die stammen wohl aus der Zeit kurz nach Christi Geburt, also aus der Bronzezeit im Übergang zur Eisenzeit.“

Die Scherben der Tongefäße gehören zu den handfesteren Zeugnissen der ganz frühen Bülstedter. Von ihren Bauten hätten sich „nur diffuse Spuren erhalten“, so der Leiter der Kreisarchäologie. Sollten dort Häuser oder Hütten aus Holz und Lehm gestanden haben, so seien diese Baustoffe vollständig verschwunden. Was geblieben ist, sei „dunkler Sand in hellem Sand“, so Hesse. Statt Grundmauern also nur Verfärbungen im Boden. Und von denen könne man nicht mal sagen, ob sie von menschengemachten Gräben oder Umzäunungen stammten oder vielleicht von Tieren. „Manchmal stellt sich heraus, dass es sich um einen Gang handelt, den ein Dachs oder ein anderes Tier gegraben hat“, erklärt Hesse.

Mit Sicherheit keinen tierischen Verursacher hat das derzeitige Bild des künftigen Baugebiets, das in diesen Tagen so wirkt, als sei es von überdimensionalen Maulwurfshügeln übersät. Verantwortlich dafür ist Ingo Neumann, der als Grabungstechniker mit einem Minibagger in einem regelmäßigen Raster lange Gräben auf dem früheren Acker aushebt. 50 Zentimeter unter der Oberfläche und damit unter der Pflugtiefe, die bei etwa 30 Zentimetern liegt, das ist der Arbeitsplatz von Jette Harms. Die Rotenburgerin, Masterstudentin der Archäologie in Kiel, verdient sich bei solchen Grabungen gelegentlich ein paar Euro dazu.

In Bülstedt dabei sind mit Matilda Viehbrock aus Heeslingen und Celine Hentschel aus Jork auch zwei junge Frauen, die beim Landkreis ein freiwilliges soziales Jahr, abgekürzt FSJ, absolvieren. Auch sie tragen, meist kniend und sehr geduldig, mit Kelle, Schaufel und Handbesen feine Schichten des Erdbodens ab. Wo sie fündig werden, steckt Jette Harms lange Nägel in den Sand und fügt eine Plakette mit einer Nummer hinzu. Die Fundstellen werden mit einem GPS-gesteuerten Vermessungsgerät präzise geortet, registriert und auch per Kamera dokumentiert. Danach werden die Schätzchen geborgen, in Kisten verpackt und nach Rotenburg verfrachtet.

Dort, in der Kreisarchäologie, geht die Arbeit weiter. Die Fundstücke müssen vorsichtig gereinigt, ausgewertet und beschriftet werden. Das Ergebnis sei dann später in der Fundchronik Niedersachsen sowie auch in den Archäologischen Berichten des Landkreises Rotenburg nachzulesen. „Unsere Arbeitshypothese ist, dass es sich hier um eine kleine Siedlung aus vorchristlicher Zeit gehandelt hat“, so Hesse.

Die Bülstedter Funde freuen Stefan Hesse, so richtig überraschen können sie ihn nicht. Denn schon seit den 1950er-Jahren seien in der Gegend immer wieder Zeugnisse aus alter Zeit ausgegraben worden. „Links und rechts von der aktuellen Fläche haben wir jungsteinzeitliche Fundstellen“, erläutert er, „außerdem gibt es hier ein Urnengrabfeld aus der römischen Kaiserzeit.“ Die Wahrscheinlichkeit, erneut etwas zu finden, sei daher sehr groß. Bülstedt sei „gesegnet mit Fundstellen“.

Auf einen richtigen Schatz wartet Bürgermeister Jochen Albinger bislang vergeblich. Er schaut regelmäßig bei den Grabungsarbeiten vorbei, doch die Truhe mit den Goldmünzen, in der im besten Fall auch eine ebenso schwere wie schmucke Bürgermeisterkette die Zeitläufe überdauerte, die wird es wohl auch weiterhin nur in seiner Phantasie geben. „Wäre ja ganz schön“, so Albinger augenzwinkernd, immerhin müsse die Gemeinde für die Miete des Baggers aufkommen. Auch von anderen Bülstedtern wisse er, dass sie sich für die Arbeit der Archäologen interessierten. „Kein Problem“, sagt Stefan Hesse, „wer wissen will, was wir hier machen, kann uns jederzeit ansprechen.“

Sehr gut zu sprechen ist der leitende Kreisarchäologe auf die Gemeinde Bülstedt. Die sei nämlich sehr kooperativ. „Wir können hier ganz entspannt arbeiten, weil die Erschließung des Baugebiets erst für September geplant ist“, freut sich Hesse. Archäologen und Bauarbeiter sollten sich nicht begegnen, das sei der Idealfall.

Wenn die Baufirmen im September anrücken, die Baustraße anlegen und Leitungen verlegen, dann ist es vorbei mit Blick in die Vergangenheit. „Dann kommen Häuser drauf“, so Bürgermeister Albinger. Da sei es doch gut, dass die frühen Zeugnisse menschlichen Lebens dokumentiert seien. Für die 14 Baugrundstücke gebe es zehn Anfragen. „Alles Leute aus dem Dorf oder Kinder von Leuten aus dem Dorf“, sagt Albinger. Die Vermarktung werde zum Ende des Jahres hin erfolgen. Das nächste Baugebiet sei im Ortsteil Steinfeld geplant. Auch dort gebe es zahlreiche Fundstellen.