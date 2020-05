Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges gehört oder gesehen? (dpa)

Lilienthal. Aus einem Verbrauchermarkt an der Falkenberger Landstraße haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonnabendabend und Montagfrüh Bargeld entwendet. Wie die Polizei berichtet, brachen die Unbekannten in den Markt ein und öffneten dort anschließend gewaltsam einen Tresor. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher schließlich unerkannt. Bei der Suche nach den Tätern ist das zuständige Polizeikommissariat Osterholz nun auf Zeugenhinweise angewiesen. Laut Polizei liegen bislang keine Hinweise vor. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 04791/ 3070 bei den Ermittlern zu melden.