Böse Überraschung am zweiten Weihnachtstag: Als die Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Jürgen-Christian-Findorff-Straße in Lilienthal am Mittwoch gegen 19 Uhr heimkehrten, stießen sie dort auf zwei Einbrecher, berichtet die Polizei. Die beiden Eindringlinge traten die Flucht durch ein Fenster im Obergeschoss an. Während der eine nach dem Sprung aus fünf Metern Höhe fortlief, verletzte sich der andere bei der Landung auf einer Betonplattenfläche und blieb liegen. Die Polizei nahm den 29-Jährigen fest und beschlagnahmte auch einen dazugehörigen Pkw, der in der Nähe geparkt war. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04791/ 3070 entgegen.