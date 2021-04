Die Polizei sucht nach Zeugen, die helfen können, einen Einbruch in ein Wohnhaus an der Falkenberger Landstraße aufzuklären. (Carsten Rehder/dpa)

Lilienthal. Ein Wohnhaus an der Falkenberger Landstraße ist zwischen dem 7. und 14. April das Ziel von Einbrechern gewesen. Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter eine Tür aufgebrochen und sich an einer weiteren Tür zu schaffen gemacht. Aus unbekannten Gründen brachen sie dann aber ihre Tat ab und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Mögliche Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer 04791/ 30 70 an die Polizei wenden.